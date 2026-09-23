VÍDEO: Zapatero alega que las joyas que encontraron en su oficina son un "obsequio" de la Casa Real saudí en 2007

Archivo - Algunos de los objetos intervenidos en el registro al despacho de Zapatero en el informe enviado por UDEF al juzgado - OBJETOS INTERVENIDOS EN LA CAJA FUERTE DE ZAPATERO

Señala que muchas de ellas forman parte del ajuar familiar y que algunas no tienen apenas valor

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado al juez que investiga el 'caso Plus Ultra', en el que está imputado, que las joyas que encontró la Policía en un registro en su oficina proceden de un "obsequio" realizado por la Casa Real de Arabia Saudí en junio de 2007.

Así lo ha indicado Zapatero en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, dirigido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en la causa que indaga, entre otros asuntos, en presuntas irregularidades con el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en pandemia.

El expresidente precisa que la colección "se entregó en Madrid en su vivienda familiar" ubicada en el Palacio de la Moncloa, "con motivo del viaje oficial realizado a Madrid por el monarca saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud los días 18 y 19 de junio de 2007".

Zapatero indica que dicha visita "se trató de una atención estrictamente personal, aceptada por deferencia y como muestra de agradecimiento y respeto" hacia el monarca.

"Por eso las piezas a las que hacemos referencia se guardaron y permanecieron guardadas durante todo este tiempo, junto a las de origen familiar y otros regalos de amigos, sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material", argumenta.

NO COMPARTE LA TASACIÓN DE ANSORENA

El juez solicitó a la joyería Ansorena una tasación inicial de la colección, la cual arrojó un valor de 1,3 millones de euros. La defensa del expresidente "no acepta ni hace propia" esa valoración, cuyo importe, a su juicio, "es indudablemente muy superior al valor real de las piezas".

"El propio informe define expresamente el valor que atribuye a las joyas como valor de mercado de reposición, correspondiente al valor de una joya en el mercado primario en junio de 2026, impuestos incluidos, y explica que se trata de una valoración habitualmente empleada para su inclusión en pólizas de seguros", indica.

Por ello, Zapatero concluye que "la estimación ofrecida por la casa Ansorena no determina ni permite establecer cuál era el valor de las piezas 19 años antes", principalmente, de tres juegos de joyas, de rubíes, de esmeraldas y de zafiros, de cuatro piezas cada uno.

Algunas del resto de joyas, que "hacen un total de 67 piezas de muy distinto valor, procedencia y significación" "han sido consideradas sin valor", y 25 de ellas "ni siquiera llega a la estimación como valor de mercado de 1.000 euros".

"En definitiva, el valor en conjunto de todo el resto de las piezas intervenidas alcanza solamente alrededor del 6,8% del total estimado", concluye Zapatero.

Y es que alega que son objetos que "a lo largo del tiempo han entrado" en su ámbito de disposición y en su núcleo familiar, "que proceden de antepasados y recuerdos de familia y forman parte del ajuar familiar, al igual que algún que otro obsequio que ha recibido por diferentes relaciones de amistad".

UNA CARTA A ARABIA SAUDÍ

El escrito también detalla que Zapatero remitió, a través de la embajada saudí en España, una carta dirigida al jefe de Protocolo de la Casa Real del país árabe. Lo hizo, asegura, el día 16 de junio de 2026, antes de su declaración como investigado.

Parte del contenido de la misiva está incorporado en el escrito, y dice lo siguiente: "En el Palacio de la Moncloa recibimos un regalo estrictamente personal consistente en una colección de tres juegos de joyería de similar estructura, basados en un mismo diseño tradicional diferenciados por sus gemas rubíes, esmeraldas y zafiros. Con la única pretensión de honrar la verdad de lo acontecido, ruego a esa Corte confirme la veracidad de los hechos referidos en la forma que estime más oportuno".

Por otro lado, si Calama considera "insuficiente la explicación ofrecida", Zapatero interesa que "se acuerde recabar de las autoridades competentes del Reino de Arabia Saudí la correspondiente confirmación oficial del regalo recibido". En concreto, que "se recabe de la Corte Real de Arabia Saudí y, en particular, de su Jefatura de Protocolo", precisa.

"Se trata de una diligencia de comprobación perfectamente delimitada que, de considerarse necesaria, permitiría despejar definitivamente la única cuestión fáctica que dio origen a esta pieza separada: el origen de las joyas", arguye.

Y es que el juez abrió una pieza separada contra el expresidente por presuntos delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro de su despacho. En este contexto, Calama comunicó esta semana a Zapatero en un auto que "en el plazo de tres días puede aportar al órgano judicial toda la documentación que tenga en su poder en relación" con las mismas.

De hecho, durante su interrogatorio celebrado el pasado junio, el expresidente del Gobierno rechazó hablar de las joyas que le fueron intervenidas por la Policía Nacional.

El magistrado preguntó al letrado del expresidente en cuánto tiempo preveía que puede estar Zapatero en disposición de declarar sobre las joyas, a lo que respondió que en "una semana o diez días".

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