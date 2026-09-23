Zapatero alega que las joyas de más valor que encontraron en su oficina son un "obsequio" de Arabia Saudí en 2007

Archivo - Algunos de los objetos intervenidos en el registro al despacho de Zapatero en el informe enviado por UDEF al juzgado - OBJETOS INTERVENIDOS EN LA CAJA FUERTE DE ZAPATERO

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado al juez que investiga el 'caso Plus Ultra', en el que está imputado, que las joyas de más valor que encontró la Policía Nacional al registrar su oficina proceden de un "obsequio" realizado por la Casa Real de Arabia Saudí en junio de 2007, cuando estaba en Moncloa.

Así lo ha indicado Zapatero en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, dirigido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que indaga en presuntas irregularidades con el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en pandemia y que sitúa al exmandatario socialista como presunto líder de una supuesta red de tráfico de influencias.

Zapatero precisa que la colección "se entregó en Madrid en su vivienda familiar" ubicada en el Palacio de la Moncloa, "con motivo del viaje oficial realizado a Madrid por el monarca saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud los días 18 y 19 de junio de 2007".

El expresidente señala que quiere "esclarecer" que la colección recibida se trata de tres juegos de joyería "de similar estructura, basados en un mismo diseño tradicional y diferenciados esencialmente por las gemas que los componían", rubíes, esmeraldas y zafiros, que son "la parte más valiosa de las piezas a las que se refiere la investigación, hasta superar el 90 por ciento del valor total".

Argumenta que "se trató de una atención estrictamente personal, aceptada por deferencia y como muestra de agradecimiento y respeto" hacia el monarca.

"Por eso las piezas a las que hacemos referencia se guardaron y permanecieron guardadas durante todo este tiempo, junto a las de origen familiar y otros regalos de amigos, sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material", agrega su defensa.

NO COMPARTE LA PRIMERA TASACIÓN

El juez solicitó a la joyería Ansorena una tasación inicial de la colección, la cual arrojó un valor de 1,3 millones de euros. La defensa del expresidente "no acepta ni hace propia" esa valoración, cuyo importe, a su juicio, "es indudablemente muy superior al valor real de las piezas".

"El propio informe define expresamente el valor que atribuye a las joyas como valor de mercado de reposición, correspondiente al valor de una joya en el mercado primario en junio de 2026, impuestos incluidos, y explica que se trata de una valoración habitualmente empleada para su inclusión en pólizas de seguros", indica.

Zapatero concluye que "la estimación ofrecida por la casa Ansorena no determina ni permite establecer cuál era el valor de las piezas 19 años antes", en alusión a los tres juegos de joyas de rubíes, de esmeraldas y de zafiros, de cuatro piezas cada uno.

Y precisa que, fuera de esa docena de piezas, del resto de joyas intervenidas --"un total de 67 de muy distinto valor, procedencia y significación"-- 11 "han sido consideradas sin valor" y 25 "ni siquiera llega a la estimación como valor de mercado de 1.000 euros".

"En definitiva, el valor en conjunto de todo el resto de las piezas intervenidas alcanza solamente alrededor del 6,8% del total estimado", sostiene.

Alega que son objetos que "a lo largo del tiempo han entrado" en su ámbito de disposición y en su núcleo familiar, "que proceden de antepasados y recuerdos de familia y forman parte del ajuar familiar, al igual que algún que otro obsequio que ha recibido por diferentes relaciones de amistad".

"En todo caso, todos estos objetos se encuentran en poder de mi representado desde hace muchos años y su significación a los efectos de esta causa debe considerarse de todo punto irrelevante", remacha su defensa.

UNA CARTA A ARABIA SAUDÍ

La defensa también detalla que Zapatero remitió, a través de la embajada saudí en España, una carta dirigida al jefe de Protocolo de la Casa Real del país árabe. Lo hizo, explica, el pasado 16 de junio, días antes de su declaración como investigado ante el juez.

En esa carta, Zapatero le transmite que "posiblemente recordará" que "la Corte, con motivo del viaje oficial de Su Alteza Real Saudí el Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Su Majestad el Rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud" y "en el marco de las relaciones entre los dos países, entregó sus muestras de consideración".

Agrega que recibió en el Palacio de la Moncloa "un regalo estrictamente personal consistente en una colección de tres juegos de joyería de similar estructura, basados en un mismo diseño tradicional diferenciados por sus gemas rubíes, esmeraldas y zafiros".

"Con la única pretensión de honrar la verdad de lo acontecido, ruego a esa Corte confirme la veracidad de los hechos referidos en la forma que estime más oportuno. Deseo expresar que la forma de respuesta que la Corte tenga a bien ofrecer será recibida con el mismo respeto y gratitud", continúa.

El expresidente español manifiesta que conserva toda su estima y consideración hacia la Casa Real saudí: "Con la que en mi etapa de Presidente de Gobierno forjamos una intensa relación de cooperación y respeto mutuo, que tuvo en la gran Conferencia Mundial sobre el Dialogo Interreligioso, celebrado en Madrid del 16 al 18 de julio de 2008 bajo los auspicios de Su Majestad el Rey de España y Su Majestad el Rey de Arabía Saudí su momento más significativo".

"Quedo a la entera disposición de la Corte para facilitar cuanta información o aclaración pueda resultar de utilidad. Le ruego acepte, Excelencia, el testimonio de mi más alta consideración y mi sincero agradecimiento", finaliza.

ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL

Asimismo, Zapatero señala que si Calama considera "insuficiente la explicación ofrecida", interesa que "se acuerde recabar de las autoridades competentes del Reino de Arabia Saudí la correspondiente confirmación oficial del regalo recibido" mediante una solicitud de asistencia judicial internacional a las autoridades competentes por el cauce que corresponda. En concreto, que "se recabe de la Corte Real de Arabia Saudí y, en particular, de su Jefatura de Protocolo".

"Se trata de una diligencia de comprobación perfectamente delimitada que, de considerarse necesaria, permitiría despejar definitivamente la única cuestión fáctica que dio origen a esta pieza separada: el origen de las joyas", arguye.

El juez abrió una pieza separada dentro de la causa contra el expresidente por presuntos delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro de su despacho. En este contexto, Calama comunicó esta semana a Zapatero en un auto que "en el plazo de tres días puede aportar al órgano judicial toda la documentación que tenga en su poder en relación" con las mismas.

De hecho, durante su interrogatorio celebrado el pasado junio, el expresidente del Gobierno rechazó hablar de las joyas que le fueron intervenidas por la Policía el 19 de mayo, argumentando que había pasado poco tiempo desde su imputación por el origen desconocido de las piezas y que no había tenido tiempo de preparar sus respuestas.

El magistrado preguntó al letrado del expresidente en cuánto tiempo preveía que puede estar Zapatero en disposición de declarar sobre las joyas, a lo que respondió que en "una semana o diez días".

Tres meses después, su abogado aporta con este escrito una "explicación detallada del origen de las joyas". "Pretendiendo con ello neutralizar los indicios que actualmente se pudieran desprender de la investigación, y excusando que por el tiempo transcurrido desde la fecha del regalo, y lo que ello ha exigido para su confirmación, no se haya podido aportar la explicación en un plazo más breve como hubiese sido el deseo de mi defendido", apostilla.