El CGPJ aprueba que el uso de la IA por los jueces sea bajo el "constante control humano, real y consciente"

Archivo - Puñetas durante el acto de toma posesión de la nueva auditor presidenta del Tribunal Militar Central, ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a 21 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este miércoles que el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) por parte de jueces y magistrados sea bajo el "principio de control humano", que implica un manejo "real, consciente y efectivo" de esta tecnología.

Así lo ha comunicado el CGPJ a través de una nota de prensa, en la que anuncia que se ha redactado una instrucción que tiene como objetivo dotar a la función jurisdiccional de un "marco de actuación claro, homogéneo y coherente" con la normativa nacional y europea en la materia.

El texto, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, advierte "de la necesidad de establecer criterios, pautas de uso y principios para la utilización de los sistemas de inteligencia artificial" en el ejercicio de su actividad, especialmente los de IA generativa, "cuyo empleo puede vulnerar los derechos y libertades de las personas".

Por ello, además del mencionado principio del control humano, la instrucción también se ha basado en el de "no sustitución" de jueces y magistrados, que prohíbe que la IA "supla a los miembros de la carrera Judicial".

Así las cosas, la nota detalla que los jueces y magistrados "solo podrán utilizar las aplicaciones de Inteligencia Artificial que les sean facilitadas por las administraciones competentes en materia de Justicia y hayan pasado el control del CGPJ o aquellas que les sean proporcionadas directamente por el órgano de gobierno de los jueces".

NO PODRÁN USARSE CUANDO "CONDICIONEN" LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

El Consejo señala que las herramientas autorizadas no podrán usarse cuando impliquen "sustitución, automatización o delegación de la toma de decisiones judiciales, valoración de hechos o pruebas o interpretación y aplicación del Derecho".

Tampoco podrán usarse --añade-- "resultados generados por inteligencia artificial que condicionen de manera directa o indirecta la independencia judicial o la libertad de criterio de los jueces y magistrados", ni para el "tratamiento de datos personales especialmente protegidos".

Por contra, el CGPJ considera usos permitidos "la búsqueda y localización de información jurídica", "la recuperación de antecedentes procesales" o la "elaboración de esquemas, resúmenes o borradores de trabajo interno", siempre y cuando "no tengan carácter decisorio".

Y en todo caso, los jueces "solo podrán utilizar borradores de resoluciones judiciales" generados por sistemas de Inteligencia Artificial "como instrumentos de apoyo o asistencia". Este uso "exigirá siempre una revisión y validación personal completa y crítica" por parte del usuario, agrega.

DIRECTRICES PARA LA INSPECCIÓN CON LOS TRIBUNALES DE INSTANCIA

Por otro lado, el Pleno del CGPJ también ha aprobado este miércoles una instrucción "para adaptar la actuación del Servicio de Inspección al nuevo modelo de tribunales de instancia", según ha comunicado en otra nota de prensa.

El órgano de gobierno de los jueces reconoce que miembros de este servicio, además de presidentes de la Audiencia Nacional y de distintos Tribunales Superiores de Justicia, trasladaron "las dificultades" de la nueva estructura de la oficina judicial respecto a "la obtención de información".

"Con el fin de organizar el calendario anual de visitas de inspecciones ordinarias, extraordinarias y telemáticas, la información que podrá requerirse será la referida a la estructura, organización y funcionamiento de los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales, tribunales de instancia y Tribunal Central de Instancia, así como a la de las presidencias de sus respectivas Salas o Secciones", señala el Consejo.

Y recuerda que con el nuevo modelo, "ya no hay una oficina judicial por cada juzgado, sino una única oficina judicial organizada en servicios comunes que prestan servicio a los jueces y magistrados de cada partido judicial".