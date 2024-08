El CGPJ fracasa de nuevo en su tercer día de votaciones para elegir a su presidente

Volverá a reunirse el día 19 pero para adoptar "acuerdos necesarios por razones de urgencia o por tener carácter inaplazable"



MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha fracasado este lunes en el que era su tercer día de votaciones para elegir a su presidente después de que el Pleno haya concluido sin que ninguno de los siete candidatos que estaban sobre la mesa hayan recabado los apoyos necesarios.

Según ha informado el órgano de gobierno de los jueces, los vocales no fijarán una nueva fecha hasta desbloquear la situación después de que la reunión de este lunes haya concluido sin acuerdo. Todo ello después de que la pasada semana se saldase con una serie de votaciones infructuosas por el empate a 10 entre los dos candidatos que quedaban sobre la mesa, la magistrada Pilar Teso --a propuesta del ala progresista-- y el magistrado Pablo Lucas --promovido por los conservadores.

Este lunes, el órgano de gobierno de los jueces ha vuelto al punto de partida. Es decir, se ha reiniciado el proceso de elección con los siete candidatos, todos ellos magistrados del Tribunal Supremo: Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas y Pilar Teso.

ASUNTOS URGENTES

El Pleno también ha acordado celebrar una reunión el próximo 19 de agosto para, con carácter excepcional y por razones de urgencia, adoptar acuerdos respecto de actos reglados y de aquellos otros que tengan un plazo perentorio y preclusivo.

Los vocales han tomado esta decisión a la vista del informe solicitado el pasado 31 de julio por el Pleno al Gabinete Técnico sobre sus posibilidades de actuación hasta la completa integración del CGPJ con la elección y toma de posesión de su presidente.

El informe señala que el CGPJ está integrado, por imperativo constitucional, "por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años" (art. 123.3 CE) y que las competencias que le atribuye el artículo 560 de la Ley Orgánica del Poder Judicial corresponden al órgano conformado con esa composición.

El Gabinete Técnico añade, no obstante, que entre la sesión constitutiva y la toma de posesión del titular de la presidencia del Tribunal Supremo el órgano del CGPJ legalmente previsto es el Pleno integrado por los veinte vocales y que el hecho de que el Consejo no haya completado la composición constitucionalmente exigida "no puede resultar en perjuicio o menoscabo de los derechos de jueces y magistrados respecto de los que se cumple el supuesto de hecho para su reconocimiento".

Así, el informe concluye que "cabe afirmar el carácter justificado" de la adopción por el Pleno, por razones de urgencia y con carácter excepcional, de acuerdos respecto de actos reglados como las prórrogas de licencias de enfermedad, los procedimientos de jubilación forzosa por edad y de jubilación voluntaria, las declaraciones de compatibilidad con actividad docente y el reconocimiento de trienios.

También cabe apreciar la admisibilidad de la adopción de acuerdos por el Pleno respecto de aquellos actos y decisiones que tuvieran un plazo perentorio y preclusivo, como por ejemplo el pronunciamiento sobre medidas cautelares de suspensión en el marco de un recurso administrativo.

La inclusión en el orden del día de esos asuntos, según el informe, requerirá de la unanimidad de los miembros del Pleno y la adopción de acuerdos habrá de sujetarse a la reserva de posterior ratificación por el órgano competente una vez completada la composición constitucionalmente exigida.

EL PRIMER BLOQUEO DEL NUEVO CGPJ

La última reunión del Pleno se produjo el pasado miércoles, cuando los vocales se sentaron en la mesa en dos ocasiones distintas para tratar de desencallar la situación. En primera instancia, tanto Teso como Lucas empataron. Tras la reanudación, las posiciones siguieron fijas, por lo que los vocales ni siquiera repitieron la votación.

Un día antes, el pasado martes, el CGPJ se enfrentó a su primer bloqueo al no haber sido capaz de conseguir la mayoría necesaria de tres quintos --12 votos-- para elegir al que será su presidente los próximos cinco años.

La del martes era la primera votación que celebraban los 20 nuevos vocales del órgano desde que tomaron posesión del cargo tras el acuerdo que PP y PSOE alcanzaron el 25 de junio para renovar un CGPJ que tenía el mandato caducado desde diciembre de 2018.

En el Pleno había siete nombres sobre la mesa y tres de ellos partían como favoritos en los primeros contactos entre los vocales del sector conservador y los del ala progresista: Pilar Teso, progresista moderada que ya fue candidata en 2013; Pablo Lucas, progresista moderado propuesto por el sector conservador, encargado del control judicial al CNI; y Ana Ferrer, progresista, que formó parte del tribunal del 'procés'.

Las fuentes consultadas apuntaron que ese martes los vocales votaron varias veces, hasta siete, para ir descartando nombres de la lista de siete candidatos. Finalmente, la votación se redujo a dos: Teso y Lucas. Al momento de medirse entre ellos, cada uno consiguió 10 votos.