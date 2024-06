Chile.- Ingresa en prisión un hombre por numerosos robos en viviendas de Mallorca

PALMA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 47 años y de nacionalidad chilena ha entrado en prisión este viernes tras ser arrestado por su presunta implicación en numerosos robos de dinero, joyas y relojes en viviendas de distintas localidades de Mallorca.

La detención la llevaron a cabo el pasado martes agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Pont d'Inca, tras una laboriosa investigación, en el marco de la operación 'Bravo', según ha explicado el Instituto Armado en un comunicado.

El detenido, se dedicaba en exclusiva al robo en viviendas de las localidades de Marratxí, Palmanyola, El Toro, Santa Ponça y Palma, siempre en horario diurno, cuando sustraía el dinero en efectivo y todos los objetos que pudieran tener algún valor.

En el transcurso de la investigación se realizaron numerosos seguimientos y vigilancias para localizar el lugar de residencia del ahora detenido, que tomaba diversas medidas de seguridad, al desplazarse siempre por carreteras secundarias y realizar vigilancias previas a las viviendas que asaltaba.

Además, su localización e identificación fue complicada, ya que esta persona actuaba solo, no disponía de su documentación original, ni de Seguridad Social, no tenía trabajo conocido y no estaba empadronado, puesto que para identificarse utilizaba más de media docena de documentaciones falsas e incluso el vehículo que adquirió no lo registro a su nombre, lo que dificultaba enormemente su identificación y localización.

Tras la detención, los agentes practicaron un registro domiciliario en la alquilada habitación donde pernoctaba en la localidad de Consell, donde hallaron gran cantidad de efectos ocultos en un doble fondo de un armario.

Allí se incautaron 30 relojes de marcas de lujo, valorados aproximadamente 120.000 euros, además de gran cantidad de joyas entre ellas collares de oro con diamantes, anillos, bolsos, ordenadores o cámaras de fotos, además de un kit de prueba para la comprobación de oro, que utilizaba para descartar las joyas que no eran de ese metal.

Gracias a la cooperación internacional en la que se ha contado con la colaboración de la Policía de Investigación Chilena para lograr la identificación completa, se ha comprobado que el detenido tiene dos órdenes de detención en ese país, además de antecedentes por el mismo tipo de hechos en Cataluña y en Francia.

En la mañana de este viernes, tras pasar a disposición judicial, el detenido ha ingresado en prisión. La investigación continúa abierta y se sospecha que pudiera estar implicado en más de 50 robos.