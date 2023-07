Sílvia Pérez Cruz pondrá el broche final al certamen este sábado en uno de los conciertos más esperados del evento musical



VITORIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cantante y pianista norteamericana Kandance Springs y la saxofonista chilena Melissa Aldana serán las encargadas de actuar este viernes, a partir de las 20.30 horas, en el polideportivo de Mendizorrotza, dentro de la penúltima jornada del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz, en una velada con claro protagonismo femenino.

Aldana será la primera en salir al escenario en sustitución del grupo The Bad Plus, que canceló su gira europea "por una emergencia familiar médica". La artista es, a sus 34 años, uno de los nombres más relevantes de la escena actual de este género musical.

La saxofonista presentará en la capital alavesa parte de las canciones que integrarán su sexto disco, ahora en proceso de creación y grabación. Además, interpretará éxitos de su anterior álbum '12 stars', el primero bajo el prestigioso y legendario sello Blue Note.

La organización ha destacado su "especial visión de la música, su particular interpretación y su apuesta por la innovación" que "la sitúan ya como una de las firmes promesas entre las nuevas generaciones de músicos".

Aldana estará acompañada sobre el escenario por Aaron Diehl al piano, Aaron Kimmel al contrabajo y David Wong a la batería, en un concierto que supondrá su regreso a la capital alavesa tras su presencia en 2017 dentro del proyecto 'Woman to Woman', una formación de élite, ensamblada por la pianista Renee Rosnes y compuesta únicamente por mujeres.

HOMENAJE A LAS MUJERES

El cambio en el cartel original conlleva que la cantante y pianista Kandace Springs actúe en la segunda sesión de la velada, acompañada por Caylen Bryant al bajo y Camille Gainer a la batería.

El festival ha destacado que la norteamericana "consigue interpretar de manera muy personal y con su registro grave de voz el abanico de estilos que se mueven desde el jazz al soul". Apadrinada por el artista Prince, "Springs creció en una familia de músicos escuchando a Nina Simone".

En su último álbum 'The Women who raised me', Kandace Springs rinde homenaje a las mujeres que le han inspirado en su carrera hasta convertirse en una de las principales voces del jazz actual. Así, hace un repaso por iconos como Billie Holiday, Ella Fitzgerald y Carmen McRae, pasando por las leyendas de los años 60; como Nina Simone y Dusty Springfield; hasta cantantes más actuales como Sade y Lauryn Hill.

Asimismo, el público asistente al evento podrá conocer composiciones propias de una artista que "quiere buscar su propio camino" dentro del mundo del jazz.

ÚLTIMA JORNADA

La 46 edición del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz bajará su telón este sábado, 8 de julio, con el protagonismo indiscutible de la cantante Sílvia Pérez Cruz, quien pondrá el broche de oro en un concierto que será su debut en el certamen musical de la capital alavesa.

La organización ha manifestado que su directo, mezcla de varios géneros musicales, es "uno de los conciertos más esperados" del evento musical, en el que presentará su último trabajo 'Toda la vida, un día'. Un trabajo editado y producido por la cantante y grabado en varias ciudades como Buenos Aires, La Habana, Coatepec, Barcelona y Madrid, entre otras.

Un disco que, en palabras de la compositora, "nace de la soledad con voluntad de unir soledades. De ahí la contraposición de la intimidad de una voz y una guitarra con el coro".

La polifacética artista, ya que a la voz suma su saber hacer con la guitarra, saxo, teclados y sintetizadores; estará acompañada por Carlos Montfort a los violines, percusión, trompeta, teclados y coros; Marta Roma al violoncelo, trompeta y coros; y Bori Albero al contrabajo, teclados y coros.

Su talento y su actitud con los proyectos musicales y colaboraciones que lleva a cabo le han valido el Premio Nacional de Músicas Actuales 2022. El Ministerio de Cultura reconoció así "su inquebrantable compromiso con la belleza" y "la calidad creativa e interpretativa de su carrera".

Además, en 2017 ganó el Goya a la mejor canción original por la composición 'Ai, ai, ai' para la película 'Cerca de tu casa', de Eduard Cortés, en la que también participó como actriz. En 2019 consiguió un Max a la mejor música original por 'Grito Pelao'.

El festival ha señalado que "las actuaciones de Pérez Cruz tienen un fuerte tirón entre los aficionados, que valoran su puesta en escena y una voz estremecedora, acompañada por músicos de incuestionable calidad".

MÚSICA CUBANA

Previamente, el quinteto liderado por el saxofonista Ariel Brínguez encenderá la mecha del polideportivo de Mendizorroza con sus ritmos cubanos, para presentar en Gasteiz su proyecto 'Nostalgia Cubana' "con un quinteto que destila intimismo y evocación hacia la isla caribeña". Lo hará acompañado por Javier Sánchez a la guitarra, el pianista Pablo Gutiérrez, Darío Guibert al contrabajo y el batería Federico Marini para aunar músicas de diferentes regiones de su tierra natal con ritmos afrocubanos e incluso boleros que consiguen "recrear el ambiente sonoro de la Cuba de los años 50".

Brínguez ha obtenido dos Grammys norteamericanos, colaborando con Chucho Valdés por el álbum 'Tributo a Irakere: live in Marciac' en 2017 y con Alejandro Sanz por el álbum 'El Tren de los momentos' en 2009; además de poseer un Grammy latino por su colaboración en el álbum 'Voyager' de Iván Melon Lewis en el pasado 2021. Eso ocurrirá a partir de las 20.30 horas en Mendizorrotza, pero anteriormente, a las 17.30 horas, en el Teatro Principal, tocará el guitarrista brasileño Yamandu Costa.

El director del Festival de Jazz, Iñigo Zárate, ha valorado que "es un músico de guitarra española espectacular que toca con una guitarra de siete cuerdas y se nutre de música brasileña, pero toca todo lo que se le pone por delante".

El músico actuará en solitario sobre el escenario del Principal para cerrar el ciclo de jazz en el teatro. "Con una técnica perfecta de su instrumento de siete cuerdas, Costa recupera antiguas composiciones con una renovada interpretación donde demuestra su absoluta pasión por la guitarra", ha destacado el certamen. El guitarrista ganó el Grammy Latino al mejor álbum instrumental junto a Toquinho en 2021.