Un total de 13 cortometrajes competirán en Nest The Mediapro Studio del 72 Festival de Cine de San Sebastián

El XXIII encuentro internacional de estudiantes de cine, del que se nutre la sección, bate récord con 428 películas inscritas



SAN SEBASTIÁN, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de trece cortometrajes de Alemania, Chile, China, Cuba, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Portugal y Reino Unido competirán por el Premio Nest The Mediapro Studio en la 72 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 20 al 28 de septiembre.

Además, un total de 428 películas se han inscrito en la XXIII edición del encuentro internacional de estudiantes de cine, la cifra más alta de la historia de la sección.

En un comunicado, desde el Festival donostiarra han informado de que en total 13 cortometrajes han sido seleccionados para la sección Nest entre 428 propuestas de 200 escuelas de 48 países, lo que supone "un récord de inscripción en la historia del encuentro internacional de estudiantes de cine del Festival de San Sebastián".

Las escuelas seleccionadas proceden de Alemania, Chile, Cuba, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Portugal, Reino Unido y Taiwán.

Organizada por el Festival de San Sebastián y el Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera, la sección Nest da a conocer los trabajos del alumnado de escuelas de cine de todo el mundo.

Las mismas fuentes han indicado que catorce estudiantes de cine de Alemania, Chile, Cuba, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Portugal, Reino Unido y Taiwán se reunirán entre el lunes 23 y el viernes 27 de septiembre, cinco jornadas en las que presentarán sus trabajos, asistirán a conversaciones de cineastas y celebrarán encuentros con profesionales de la industria.

En los trabajos escogidos conviven la diversidad geográfica, temática y estilística, ficciones y no ficciones con una mirada personal sobre adolescencias problemáticas, escenarios distópicos, conflictos familiares, la relevancia de los espacios naturales o los fantasmas del duelo y la enfermedad.

PREMIO

Un jurado compuesto por una reconocida personalidad del ámbito cinematográfico y estudiantes de las escuelas seleccionadas otorgará el premio Nest The Mediapro Studio, dotado con 10.000 euros para el corto ganador.

Desde su creación en 2002, Nest ha acogido a más de 1.000 jóvenes cineastas y más de 380 cortometrajes seleccionados, un centenar de clases magistrales y conversaciones con profesionales de la industria cinematográfica.

Durante el encuentro de estudiantes se proyectarán en el Estudio de Medialab Tabakalera, de forma ininterrumpida, todos los cortometrajes premiados en la historia de la sección. La entrada es libre.

OBRAS

Competirán en esta edición de Nest 'Adios' de José Prats (España); 'Bona nit, rambles/ Good Night, Rambles (Buenas noches, rambles)' de Maria Bareche (España) y Clara Barfull (España); 'Chuvas de verão/ Summer Rains' de Mário Veloso (Portugal); 'El reinado de Antoine/ The Reign of Antoine' de José Luis Jiménez Gómez (República Dominicana); 'El tercer paisaje/ The Third Landscape' de Julen Etxebarria (España); y 'He tong/ And I Talk Like a River' de Ning Qian (China).

También, 'Las valgus paista metsale/ Let The Light Rise Upon The Forest' de Hanna-Mirtel Paas (Estonia): 'Picnic' de Yuki Hirata (Japón); 'Si on a la nuit/ Two Night Owls in Paris' de Pierre Bermond (Francia); 'The Slip' de Alex Sherman (EEUU); 'Volver a recorrer las mismas calles/ Retracing the Same Streets' de Beatriz Arias González (Chile) y 'Wild Child' de Sif Lina Lambæk (Dinamarca).