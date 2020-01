Claudio Tolcachir trae al Central de Sevilla'Próximo', obra que indaga en las relaciones a distancia en tiempos de skype

Publicado 22/01/2020 17:30:22 CET

Mal Pelo junta a Bach con poemas de John Berger en la pieza de baile 'On Goldberg Variations/Variations'

El Teatro Central de Sevilla recibe los días viernes 24 y sábado 25 de enero 'Próximo, título del director argentino Claudio Tolcachir, una pieza que escarba en las relaciones a distancia y en la soledad que provoca un mundo hipercomunicado: dos actores, el argentino Lautaro Perotti y el español Santi Marín están a medio metro pero jamás se tocan porque sus personajes están a miles de kilómetros.

Tolcachir ha visitado con anterioridad el teatro de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico (que gestiona la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales) en Sevilla con 'Tierra de Fuego' (2016), 'La omisión de la familia Coleman' (2017) y 'Copenhague' (2019), según se indica en un comunicado.

'Próximo' es una obra sobre la elaboración amorosa en la distancia. El espectador verá dos cuerpos muy cerca pero que no se miran a los ojos porque están a miles de kilómetros de distancia. Claudio Tolcachir trata de responder a la pregunta original: ¿se puede amar sin olerse, sin tocarse? "Creo que no hay esquemas", contesta Tolcachir, "uno se puede enamorar de la forma que sea y esta es muy actual. Yo vivo mucho tiempo lejos de casa, me ha tocado estar lejos con una operación de mi papá, conocí a mi sobrino por skype. Uno se traslada cuando entra ahí".

La obra aborda la experiencia de estar lejos de todo, de vivir las emociones más intensas sin cuerpo presente. Los nacimientos, las muertes, el amor, el sexo: dos seres desarrollan una historia de amor a la distancia y, poco a poco, cada uno se convierte en lo único que tiene el otro en el mundo, pero lejos, sin tocarse. 'Próximo' nace de ese instante en donde la comunicación se corta y esa falsa sensación de ocupar el mismo espacio se rompe y la soledad lo inunda todo. Pero también es la construcción de un vínculo aceptando esa distancia, construyendo sobre la distancia.

Por otra parte, también este sábado y domingo el Central acoge la pieza de danza 'On Goldberg Variations/Variations', de la compañía Mal Pelo, en la que siete bailarines evolucionarán sobre el escenario con la música de J.S. Bach --reinterpretada por Dan Tepfer-- y con versos del escritor y pintor británico John Berger.

Mal Pelo --que dirigen María Muñoz y Pep Ramis-- es una compañía de referencia en España y ha recibido importantes premios, como en Nacional de Danza de 2009 o el de la Crítica de 2018 por otro trabajo sobre J.S. Bach. Con anterioridad han presentado en el teatro de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla 'L'animal a l'esquena' (2003), 'Bach' (2007), 'Todos los nombres' (2011) y 'El quinto invierno' (2016).

Con 'On Goldberg Variations/Variations' Mal Pelo pone en escena todo su imaginario dancístico: un fértil vocabulario coreográfico que entrelaza gestos fríos con otros voluptuosos para un baile veloz y reflexivo; un mensaje filosófico que llega al público con palabras del escritor británico John Berger y de un poema de Juan Gelman. El amor, la belleza y la fealdad son conceptos que aquí se expresan.