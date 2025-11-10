La Bienal Internacional de Danza de Cali (Colombia) programa a 5 compañías catalanas y una muestra

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 7 Bienal Internacional de Danza de Cali (Colombia), que se celebra desde este martes 11 de noviembre hasta el 17, ha programado a 5 compañías catalanas así como un exposición retrospectiva dedicada a la videoartista Núria Font.

En colaboración con el Institut Ramon Llull, se pone el foco en la creación catalana, programando a las compañías La Veronal, Aurora Bauzà i Pere Jou y Mal Pelo, a la coreógrafa Àngels Margarit y al colectivo artístico surgido del Obrador de la compañía Fira Manresa liderado por Pere Seda, informa el IRL en un comunicado este lunes.

En cuanto a la muestra, 'Ballant amb la càmera', se dedica a Núria Font, "figura clave en la historia reciente de la danza en Catalunya", ya que ha creado piezas de videodanza para compañías de danza contemporánea catalanas.