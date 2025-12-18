Detenido en Barajas al portar tres cuadros con cocaína en su interior tras pasar por El Prat (Barcelona)

Cuadron intervenidos en el Aeropuerto de Barcelon-El Prat en los que se ocultaba cocaína. - POLICÍA NACIONAL

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a un ciudadano que se disponía a abandonar el país con destino a Colombia al portar tres cuadros con cocaína en su interior.

Según ha informado el Cuerpo en un comunicado, el detenido ya había sido interceptado el día anterior en un control de pasajeros en la zona de llegadas internacionales del Aeropuerto de Barcelona - El Prat, al portar tres cuadros decorativos en un vuelo procedente de Bogotá (Colombia) con un peso que no se correspondía a la talla de las imágenes.

Al entrevistarse con los agentes, el pasajero ofreció respuestas incongruentes sobre el objeto de su viaje y el motivo de transportar cuadros tan pesados, lo que levantó las sospechas sobre estar ocultando estupefacientes. Por ello, seguidamente, en la aduana del aeropuerto, se procedió a realizar diferentes test orientativos de drogas a los cuadros, arrojando todos ellos un resultado negativo.

Pese a este dato, no desaparecieron los indicios de que se podía tratar de un método de ocultación complejo, con una composición no habitual de la sustancia. Como consecuencia de la información obtenida, se decidió intervenir los tres cuadros y se informó al pasajero de sus derechos como investigado no detenido, a la espera de poder realizar pruebas más definitivas.

Al día siguiente, los cuadros incautados fueron trasladados al Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona. Su informe toxicológico cualitativo confirmó las sospechas de los agentes al dar un resultado "positivo" en cocaína, con un peso bruto de 15 kilogramos.

La confirmación de este hecho hizo que el grupo de policía judicial, destinado en el Aeropuerto de Barcelona - El Prat, activase urgentemente un señalamiento de búsqueda y detención por un presunto delito contra la salud pública, con el objetivo de evitar que el investigado pudiera abandonar el país.

A las 12.55 horas del mismo día, el investigado fue localizado y detenido en las instalaciones del Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, justo cuando se disponía a abandonar el país con destino a Colombia.

El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Madrid en funciones de guardia.

UN MÉTODO DE TRANSPORTE DE DROGA DIFÍCIL DE DETECTAR

Esta intervención destaca por el difícil acceso a la droga, ya que la cocaína se encontraba oculta bajo una gruesa capa de "epoxi", una resina sintética de alta dureza y muy difícil manipulación.

Además, la sustancia no presentaba el color ni olor característico del alcaloide, sino un color negro y una textura granulada muy fina, que no reaccionó positivamente a los reactivos de detección de drogas habituales utilizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Este hallazgo se asemeja a un caso ocurrido a mediados de noviembre en una casa de lujo en Manaos (Brasil) en donde la Policía Civil brasileña aprehendió 40 kilos de este tipo de estupefaciente escondidos en falsos fondos de cuadros y sillas, cuya sustancia no reaccionó a las pruebas preliminares y no fue hasta realizar un segundo peritaje cuando se detectó el positivo, hecho que pone de manifiesto la dificultad de su detección.