La Diputación de Barcelona otorga una ayuda de 250.000 euros a Colombia tras los terremotos

Archivo - El edificio Can Serra de la Diputación de Barcelona. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha otorgado una ayuda de emergencia de 250.000 euros, realizada a través de Unicef, para paliar las necesidades más urgentes detectadas por la agencia internacional tras el terremoto que sacudió el sur occidental del país este agosto.

La ha anunciado este viernes en un comunicado, recogido por Europa Press, en el que informa que, según Unicef, la magnitud de los daños fue especialmente relevante para la infancia, ya que destruyó centenares de escuelas y centros de salud, entre otros elementos.

La Diputación de Barcelona, de la mano de los diferentes entes locales que la conforman, ha mantenido tradicionalmente una "estrecha relación" con las autoridades colombianas mediante diferentes iniciativas de cooperación.