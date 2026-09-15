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MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alberto Ruiz-Gallardón, que fue ministro de Justicia durante el primer mandato de Mariano Rajoy y presidente de la Comunidad de Madrid entre 1995 y 2003, prestará declaración este martes como testigo en el juicio del 'caso Lezo', centrado en la compra de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en el año 2001.

El magistrado jubilado Manuel García Castellón, instructor de la causa, envió a juicio a 22 personas, entre los que se encontraban los exconsejeros madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo, antiguos colaboradores de Ruiz-Gallardón.

No obstante, durante la fase de instrucción, el magistrado archivó la investigación que se venía siguiendo contra Ruiz-Gallardón y también exculpó al expresidente madrileño Ignacio González, principal imputado en otras piezas separadas de 'Lezo', ya que aún no había llegado a la Presidencia del Canal de Isabel II cuando se cerró la adquisición de la empresa colombiana.

Según Anticorrupción, el Canal de Isabel II compró Inassa por 73 millones de dólares a través de una sociedad radicada en Panamá --Aguas de América (SAA)-- como parte de la "expansión internacional" que la empresa pública inició en 2001 en Colombia mediante la adquisición del 75% de Inassa.

HASTA SIETE AÑOS DE PRISIÓN

Este juicio es el primero que se celebra del 'caso Lezo', que empezó a investigarse hace diez años y se centra en determinar si, como sostienen las distintas acusaciones, se pagó un "sobreprecio" en la compra de Inassa a costa de las arcas públicas.

Para Calvo y Bravo, la Fiscalía Anticorrupción reclama una condena a siete años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de prevaricación.

El Ministerio Público interesa para los otros 20 procesados, todos ellos técnicos y exconsejeros de la empresa pública de aguas, así como gestores e intermediarios en la operación, condenas de entre seis y siete años de prisión y de entre 12 y 15 años de inhabilitación absoluta por los mismos delitos, según su escrito.

Además, en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal pide que los 22 procesados indemnicen al Canal de Isabel II de forma conjunta y solidaria con el "sobreprecio pagado por la adquisición" de la sociedad panameña a través de la cual el Canal de Isabel II compró Inassa, lo cual asciende a algo más de 19 millones de euros, "sin perjuicio de la cantidad mayor que pueda fijarse en el trámite de conclusiones definitivas".

A TRAVÉS DE UNA SOCIEDAD PANAMEÑA

La Fiscalía señaló que para llevar a cabo la compra, el Canal de Isabel II "utilizó una sociedad vehículo de nueva creación" llamada Canal Extensia, participada en un 75% por la empresa madrileña y en un 25% por la mercantil valenciana Técnicas Valencianas del Agua.

La adquisición estaba sometida a la previa autorización, primero, del consejo de administración del Canal de Isabel II y, después, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Desde su creación en el año 1996, Inassa pertenecía a la sociedad Aguas de Barcelona (Agbar) y a distintos socios locales colombianos. Su principal activo era la sociedad también colombiana Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A), que se nutría de los ingresos obtenidos por la prestación del servicio de concesión municipal que le fue otorgada por el Ayuntamiento de Barranquilla.

Para la Fiscalía, la compra de Inassa estuvo "plagada de ilicitudes y, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta", pues lo que realmente se compró fue la sociedad panameña Aguas de América, entre cuyos activos se encontraba el 75% de Inassa y el 51% de la sociedad dominicana Watco.

El resultado habría sido, según el Ministerio Fiscal, "un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido, principalmente, al sobreprecio abonado y a la inclusión dentro de su objeto de activos no autorizados ni valorados que no redundaron en ningún beneficio" para la Comunidad de Madrid.