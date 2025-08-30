Sebastián Yatra encabeza el cartel del Cosquín Rock España este sábado en Valladolid

La nueva edición en la Antigua Hípica incorporará un espacio de 'tapeo' de los restaurantes con estrella Michelin de Valladolid

VALLADOLID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El festival de música Cosquín Rock España se celebrará en Valladolid este sábado, 30 de agosto, con el colombiano Sebastián Yatra como cabeza de cartel de una edición que se desarrolla en una época más veraniega, a diferencia del año pasado, con el objetivo de mejorar la cifra de casi 10.000 espectadores de su primera edición, la de 2024.

Además de Yatra, el cartel lo conforman otros artista "de primer nivel", como los británicos The Kooks, el argentino YSY A o los asentados Love of Lesbian, así como Marlena, Ninho de los Recaos, Silvestre y La Naranja, La Garfield, León Gieco y Agárrate Catalina, Duncan Dhu, Barry B y el Instituto Mexicano del Sonido.

El presupuesto de esta edición en 1,5 millones de euros --el pasado año se informó de un coste de 2 millones pero en él se incluían las actividades de 'Vino + Valladolid'--.

La segunda edición del festival, la extensión peninsular del argentino Cosquín Rock, es fruto, como ha destacado el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, de un trabajo que permite que "vaya cogiendo auge" y se consolide como "una gran experiencia" en la ciudad.

Una de las novedades de esta edición es el adelanto de fechas con respecto a las de 2024, cuando se celebró a finales de septiembre, fechas en las que hizo un poco de frío, para optar por el 30 de agosto, que "marcará un poco el final del verano" poco antes de la "vuelta al cole" con un "evento absolutamente especial y diferencial", tal y como han indicado desde la organización.

Además, el vino y la gastronomía estarán presentes en el festival y así, además del Wine Bar Ribera del Duero que ya se instaló en le primera edición, se incorporará un espacio gastronómico denominado 'Espacio Estrella Michelin', en el que los restaurantes de la provincia con esta distinción culinaria ofrecerán sus creaciones, en este caso tapas, cada una inspirada en un integrante del cartel. La oferta gastronómica se completará con una zona de 'food trucks' "muy variada" que ya funcionó "muy bien" el pasado año.

Otra de las grandes sorpresas será 'El Bosque', un nuevo espacio "exclusivo" ubicado en pleno corazón del Pinar de Antequera en el que se programará música electrónica en directo con presencia de diferentes DJ, sobre todo locales, y que ofrecerá "diversión hasta el amanecer".