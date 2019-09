Colombia.- Tres detenidos por estafar en Toledo y Madrid ofreciendo falsos billetes de avión a bajo coste

Publicado 05/09/2019 9:41:31 CET

TOLEDO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación Goloseña, ha detenido a tres personas integrantes de un grupo criminal por la presunta comisión de siete delitos de estafa cometidos en diferentes localidades de Toledo y Madrid. A los presuntos autores se les imputan un delito continuado de estafa, ascendiendo la cuantía hasta el momento a más de 20.000 euros, ya que ofrecían diferentes billetes de avión de bajo coste donde se rebajaba el precio considerablemente con respecto al precio del mercado. Los trayectos que habitualmente se ofertaban eran ida y vuelta y siempre hacia destinos en América del Sur, como Madrid-Colombia o Colombia-Madrid.

La forma de pago que siempre se les exigía a las víctimas era a través de transferencia de dinero utilizando empresas internacionales de envío y recepción de dinero como Monigram, Western Union o similares, siendo los beneficiarios personas físicas que tenían fijada su residencia en el país colombiano, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Una vez recibidas las transferencias, reenviaban el dinero de vuelta a España a nombre de otras personas para dificultar la labor investigadora y poder así eludir la acción de la Justicia.

La reserva les era enviada mediante la aplicación WhatsApp, simulando una reserva real, aunque algunos de los perjudicados se percataron de la estafa una vez que acudieron al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas para emprender el viaje contratado, donde la compañía aérea les informaba que dicha reserva no existía.

La Guardia Civil no descarta más perjudicados con el mismo 'modus operandi' que actualmente no hayan denunciado ser perjudicados de un delito de estafa por parte de los presuntos autores. De todo lo actuado tiene conocimiento el Juzgado de Instrucción de Illescas, no descartando nuevas investigaciones o detenciones.

La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062, esta las 24 horas a su disposición. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación de móvil gratuita Alertcops para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.