Colombia.- El TS avala que renovar pasaporte sirva para conservar nacionalidad de descendientes de españoles en el extranjero

Publicado 08/01/2020 15:46:24 CET

Convalida este trámite con la declaración expresa de voluntad regulada en el Código Civil

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La solicitud de la renovación de pasaporte realizada en consulados españoles debe ser validada a modo de declaración de voluntad para conservar la nacionalidad de descendientes de españoles en el extranjero. Así lo establece la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en una sentencia en la que da la razón a una mujer residente en Colombia, hija española residente en dicho país.

La resolución , dada a conocer este miércoles, ha sido adoptada por el Pleno de la Sala y resuelve un caso concreto que incide en la interpretación del artículo 24.3 del Código Civil sobre pérdida de nacionalidad española de los nacidos en el extranjero, hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, que no declaren su voluntad de conservar dicha nacionalidad ante el encargado del Registro Civil en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación.

En este caso concreto la demandante, residente en Colombia, había adquirido la nacionalidad española por ser hija de española, ambas nacidas en ese país, y había solicitado la renovación del pasaporte en el Consulado de España antes de que transcurriera el plazo de tres años desde su mayoría de edad.

La cuestión que se planteaba era si dicha solicitud debía ser considerada como una declaración de voluntad de querer conservar la nacionalidad española a los efectos del citado artículo 23.3 del Código Civil.

El alto tribunal corrige a la Audiencia Provincial de Madrid, que acordó la pérdida de la nacionalidad de la chica - confirmando así la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN)--, al entender que la declaración de voluntad de conservar la nacionalidad debía ser expresa y que ese requisito no concurría en este supuesto.

PERPETUACIÓN DE ESTIRPES DE ESPAÑOLES

Por el contrario, el Supremo tiene en cuenta la finalidad del Código Civil, que trata de evitar la perpetuación de estirpes indefinidas de descendientes de españoles en el extranjero, a pesar de que no mantengan la menor vinculación con España. Para ello, se exige a los nietos de emigrados españoles, segunda generación nacida en el país de acogida, una declaración de voluntad dentro de cierto plazo para no perder la nacionalidad española.

La pérdida de la nacionalidad se produce si no se realiza esa declaración, según la Ley. Sin embargo, no se exige que la declaración de querer conservar la nacionalidad esté sujeta a una forma solemne, por lo que no se ve inconveniente para admitir que la voluntad se manifieste de manera indirecta a través de un comportamiento concluyente.

En el caso que ha dado lugar a este recurso, la demandante compareció en el Consulado de España para solicitar la renovación de su pasaporte dentro del plazo de tres años previsto en el artículo 24.3 del Código Aunque formalmente no declarara de manera expresa y directa su voluntad de conservar la nacionalidad española, esta solicitud debe ser tenida como tal, dice ahora el Supremo, en atención a lo que significa habitual y socialmente en este ámbito la tenencia del pasaporte.

La solicitud de renovación del pasaporte no es un mero uso de la nacionalidad española, sino una petición que se realizó ante el Consulado General y que comporta de manera inequívoca la voluntad de querer ser español. Por todo ello, la Sala estima el recurso de casación y confirma la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, que había revocado la resolución de la Administración y había declarado la nacionalidad española de origen de la demandante.