La UCO dice que Ábalos compró un inmueble en Colombia en 2003 por más de dos millones de euros

Identifica también propiedades inmobiliarias en Perú, Valencia y Madrid, tres coches y una moto

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha informado al instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, de que el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos compró en 2003 un inmueble en Colombia por más de dos millones de euros, como parte del informe patrimonial donde también le señala como dueño de propiedades inmobiliarias en Perú, Valencia y Madrid, tres coches y una moto.

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, explica que en un disco duro intervenido al ex asesor ministerial de Ábalos, Koldo García, ha encontrado dos documentos que reflejan que Ábalos compró el 17 de octubre de 2003 ese inmueble en el mirador del Carmen (Moralia, Colombia) a la sociedad Hoyos Peláez por 2.137.848,37 euros.

La UCO añade que "en la misma carpeta digital denominada 'La Marina-Tuluá', donde se encontraban los documentos descritos anteriormente, se encuentran diversas fotografías" que "se corresponden con una vivienda en fase de construcción". Las imágenes, que constan en el informe, reflejan un chalet.

Sobre este inmueble, Ábalos ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que se trata de un error de la UCO --cuya profesionalidad ha cuestionado-- porque lo compró por 2,3 millones de pesos colombianos, que al cambio de la época serían unos 8.000 euros. Además, ha precisado que lo vendió en 2013 por el doble.

Los investigadores también han detectado que "Ábalos sería el propietario de dos inmuebles en Perú que constituirían un centro de formación de Fiadelso", la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social, cuyos terrenos habría comprado por 823,58 euros.

La UCO explica que "esta sociedad fue extinguida en el año 2023" pero que "resulta de interés" porque "la vinculación de Ábalos y su entorno familiar con Fiadelso habría perdurado a lo largo de los años, llegando hasta el presente".

Al hilo, detalla que una de las ex mujeres de Ábalos formó parte del patronato de Fiadelso y que, en 2003, Ábalos, junto a otras dos personas, entre ellos el presidente de la fundación, Gustavo Casal, compraron un local en Valencia donde se ubicó la sede de Fiadelso. Sobre el mismo pesaba una hipoteca de 135.000 euros y Ábalos era propietario del 33,33% (44.995,50 euros).

En Valencia, la UCO también señala a Ábalos como dueño de un bajo que compró en 2020 con su pareja del momento por 90.000 euros con una hipoteca de 50.000. La Benemérita llama la atención sobre el hecho de que en un ordenador del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, estaba el contrato de compraventa a Metalúrgica Cerrajería del Mediterráneo y un segundo archivo donde se fija el valor de la operación en 110.000 euros. Finalmente, en 2022 el ex dirigente socialista se lo quedó al completo por 187.035 euros, anuda.

También en Valencia, la UCO identifica a Ábalos como propietario de una vivienda comprada en 1987, del que sería dueño al 100% "una vez liquidada la sociedad conyugal con su entonces esposa", y de dos locales, uno el ya mencionado y otro que tuvo desde 1993 a 2023, cuando lo vendió por 75.000 euros. "Ese mismo día canceló la hipoteca que persistía sobre esta propiedad por importe de 82.000 euros", precisa.

La Guardia Civil apunta a una segunda casa en Valencia que compró en 2008, junto a su entonces pareja, valorada en 270.000 euros. Ese mismo día, "formalizaron en calidad de deudores una hipoteca por un importe de 350.000 euros" y "años más tarde", en 2022, Ábalos le transmitió a ella su parte por 79.110 euros.

También localiza una vivienda en Madrid que Ábalos compró con su entonces pareja en 2010 en la zona de La Latina por 161.500 euros. Establecieron una hipoteca por importe de 200.000 euros usando como garantía dos fincas, precisa.

La UCO destaca que Ábalos habría alquilado esta casa a Koldo por 950 euros mensuales, si bien posteriormente se habría configurado como el domicilio social de la mercantil External Programmes Consulting, administrada por familiares del ex ministro.

VINCULADO A 265 CUENTAS BANCARIAS, LA MAYORÍA DEL PSOE

Por otro lado, dice que Ábalos es dueño de tres coches: un Range Rover del 2008 que compró en 2021; un Volkswagen Tiguan del 2020 adquirido en 2022; y un Toyota Rav 4 del 2003 que compró en 2013. A eso suma una moto Lambretta de 1967 con la que se hizo en 1979.

La UCO ve "reseñable" la adquisición del Range Rover porque lo compró a la empresa Calzados Arancha por 15.000 euros con la intervención del hermano de Koldo, Joseba García, y un intermediario, Bernardo Castillo, que "pertenecería en ese momento al círculo próximo de De Aldama".

Según el informe, Ábalos también figura "como titular, cotitular, representante o autorizado en un total de 265 cuentas bancarias", de las cuales 258 están "vinculadas" al PSOE, "donde a su vez participan otras personas como titulares reales y/o representantes".

Respecto a las cuentas personales, constan "cinco productos financieros compartidos" con una de sus ex esposas, así como dos cuentas tituladas por dos de sus hijos en las que es representante. También señala una cuenta de la que es único titular y otra en la que es cotitular --junto a dos socios--, que sería "fruto de su vinculación con Fiadelso". Figura una hipoteca por 73.125 euros y dos créditos por 57.000 euros cada uno.

UN PRÉSTAMO PARA LA NOVIA DE ÁBALOS

La UCO también expone que Ábalos "se interesó por la concesión de una hipoteca" para la que sería su pareja desde finales de 2020, identificada por las siglas ATM, "destinada a la adquisición de un bien inmueble". En concreto, de los mensajes entre el ex ministro y su ex asesor "se observa cómo Koldo, a instancia de Ábalos, está realizando gestiones con alguna entidad financiera para conseguir un préstamo de 130.000 euros" para ella.

Los agentes aseguran que de esos mensajes se desprende que "cuando el gestor bancario le preguntaba a Koldo por un punto de contacto para abordar asuntos relativos a la compraventa, tasación y demás, Ábalos, tras la pregunta de si contactar con él o (con ella), se erigió como el interlocutor válido".

Para la UCO, "resulta significativo que el 19 de abril de 2024 ATM adquirió dos inmuebles por 125.000 euros". En concreto, un local de uso industrial en Madrid y una plaza de aparcamiento ubicada en ese mismo sitio.

Por otro lado, el informe destaca que ATM fundó en junio de 2023 la sociedad Galvanostudio Slu, aportando como domicilio de la misma una casa situada en Rivas. "Del análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos, se han localizado conversaciones entre Koldo y Ábalos donde se refleja que este último habría compartido esa residencia con ATM", sostienen los agentes.

En concreto, Ábalos compartió con su ex asesor un enlace con el anuncio para el alquiler de esa casa. "Creo que alquilo este (...) 1800 mes. Igual que el piso", señaló el ex ministro. "Ostias buena casa (...) Un pelín caro estando vacío", le contestó Koldo. Ábalos, sin embargo, aseguró que no había otras casas de ese estilo "por menos".

El hermano de Koldo llegó a hablar con la propia ATM para ayudarles con la transición a esa nueva vivienda. "Hola Joseba, cuando puedas me das un toque, es para organizarnos con lo de la mudanza", le escribió ésta.

Por otro lado, y en relación a la pareja del ex ministro, los agentes también revelan mensajes en los que Ábalos "solicita a Koldo ingresos de fondos con destino a las cuentas bancarias de ATM". Entre ellos, se apuntan a abonos de 200, 333 o 1.000 euros.