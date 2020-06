Colombia.- Willy Ramos llena de color y de vida las salas de exposiciones del Ayuntamiento de Cartagena con 'Río de flores'

CARTAGENA (MURCIA), 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La infancia, las flores y el río son los temas que inundan los cuadros de gran formato del pintor colombiano, afincado en España, Willy Ramos, en la exposición 'Río de Flores', que este jueves abre la nueva temporada expositiva del Ayuntamiento de Cartagena.

Hasta el 28 de septiembre se puede ver esta muestra llena de vida y color --prevista para el pasado mes de marzo y aplazada por la crisis sanitaria-- en la que también se puede contemplar a las enigmáticas mujeres de sus esculturas en madera o hierro.

La muestra permanecerá abierta de martes a viernes, de 10.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 19.00 horas; los sábados, de 10.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 10.00 a 13.30 horas. Los lunes las salas las salas están cerradas excepto si hay cruceros.

"Willy Ramos regresa a Cartagena trayendo consigo sus paisajes de colores vibrantes con 'Río de flores'. Su manejo de la luz y del color hacen de esta exposición una auténtica experiencia para los sentidos, tan alegre y positiva que nos sumerge de lleno en el arte contemporáneo", ha dicho la alcaldesa, Ana Belén Castejón durante la inauguración, a la que también ha asistido el concejal de área de Cultura, David Martínez.

"No es la primera vez que Willy Ramos viene a Cartagena. Llevar tantos años afincado en el Mediterráneo hace que todos los pueblos que sus aguas bañan lo sintamos como un artista propio. El éxito que le acompaña allá donde va, lo hizo también en la ciudad hace casi una década, con motivo de 'La Mar de Músicas' que ese año se dedicó a su tierra natal, Colombia", ha añadido Castejón.

Para la regidora, "los amantes de la pintura expresionista, los admiradores de Matisse o de Miró y todo aquel que sienta el arte y la cultura como una forma de vida, tienen una cita en las salas de exposiciones del Palacio Consistorial".

La muestra está comisionada por Carmen Ramos Cano, la hija del pintor, quien ha destacado que su padre "es un gran privilegiado, encuentra belleza en los detalles más triviales, los que pasan desapercibidos; es ahí donde reside la verdadera clave para la creación".

Willy Ramos traslada a sus creaciones la salvaje exuberancia de la Sierra Nevada de Santa Marta, lugar sagrado de Arhuaco en Colombia, y que abandonó en su adolescencia. Su infancia estuvo marcada por su un misionero murciano que vivía en su pueblo y que un día, hablando con su padre, le dijo que necesitaba a alguien que le ayudara con las campanas y los quehaceres diarios.

TRAYECTORIA DE WILLY RAMOS

Willy tenía ocho años cuando se fue a vivir a la casa parroquial, momento en el que comienza una vida distinta para él, fuera de su familia. "Empiezo a no juntarme tanto con los chicos del pueblo, yo de por sí era un niño solitario y desde ese momento me paso muchos días enteros solo. Al fraile le gustaba el arte y me compró pinturas y papel, así que con diez años empecé a dibujar", señaló Ramos en una entrevista reciente.

Cuando Willy tiene catorce años le dan unas vacaciones al misionero y viene con él a España. Aquí visita el Museo del Prado y pasan dos meses en Valencia, donde se instalan en el convento de los monjes Capuchinos y conoce la escuela de Bellas Artes. Aquello le fascinó, así que cuando llega el momento de volver Willy decide que quiere quedarse.

"Es la primera decisión importante que tomo en mi vida. Tenía obsesión por pintar y por estudiar, el prior del convento tenía un amigo que se ofreció a darme clases, yo no sabía casi leer y nunca fui al colegio. Él me daba un libros de Sóflocles, de San Juan de la Cruz y de Shakespeare", añadió el pintor colombiano en la misma entrevista.

Ya afincando en España estudió Bellas Artes llegando a doctorarse en Valencia. Es Doctor Cum Laude en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y profesor titular de la misma. Su experiencia en ferias es amplia, habiendo participado en la Feria Internacional de arte, Milan, Korea International Art Fair, Vandermaal Fine Art. Feria Internacional de Toulouse, Miami, Toronto o Bogotá entre otras.

Cuenta con una trayectoria de más de doscientas exposiciones por España, Canadá, Colombia, Italia, Alemania e Irlanda, y sus creaciones están distribuidas por centros culturales de todo el mundo, como el Museo Salvador Allende de Chile o el Valledupar de Colombia.

En 2010 ya expuso en Cartagena en la galerías Bambara y Bisel con motivo de La Mar de Músicas dedicada a su país. 'Encuentros' fue una selección de óleos y esculturas que aportaron un baño de color a la programación de La Mar de Arte, donde ya se puedo observar su arte optimista y energético, todo inundado de color y luz.