Cuba.- Gabriela Cañas, presidenta de EFE: "La libertad de prensa tiene que estar garantizada en todas partes"

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Agencia EFE, Gabriela Cañas, ha defendido este lunes que "la libertad de prensa tiene estar garantizada en todas partes" y ha añadido que lo acaecido en Cuba es un "intento de silenciar" a la agencia que "no tiene ningún sentido" porque es una agencia pública que ejerce "el periodismo más riguroso".

En declaraciones cedidas por dicha agencia a Europa Press, Gabriela Cañas ha explicado que en la mañana del domingo se le trasladó que le devolverían la acreditación a dos de los cinco periodistas a los que se les había retirado.

"Yo le he dicho al Gobierno cubano que no es suficiente. Nosotros necesitamos tener a nuestros cinco periodistas en activo", ha subrayado, para después mostrarse esperanzada en que las autoridades cubanas devolverán las acreditaciones a los periodistas del medio de comunicación español.

En este contexto, Gabriela Cañas ha asegurado que el Gobierno español, a través del Ministerio de Exteriores, está apoyando a la agencia "desde el primer minuto, al igual que el Servicio Exterior de la Unión Europea, y al igual que muchísimas organizaciones, tanto profesionales como cívicas".

Según ha indicado la presidenta, este no es solo un problema del medio, ya que "en Cuba no hay libertad de prensa", está "incluso en su Constitución limitada", pero cree que es "específico" para la agencia por la "fuerza" que tiene allí. "Llevamos 40 años allí", ha apostillado.

En relación con la acusación de las autoridades cubanas de que la agencia de noticias "trabaje para potencias extranjeras", Gabriela Cañas considera que es "una acusación sin fundamento" y ha recordado que es un medio público, que recibe una compensación del Estado y a su vez cuenta con ingresos por su actividad comercial. "En cualquier caso, sería una acusación absurda porque aún siendo cierto, la libertad de prensa tiene que estar garantizada en todas partes", ha insistido.

Respecto a si cree que es una cuestión de censura, Cañas ha asegurado que no le gusta mucho poner etiquetas, pero ha agregado: "Sinceramente, si tú tienes periodistas en el terreno y no tienen la posibilidad de trabajar, estás censurando su trabajo. Les estás impidiendo trabajar. Llámelo usted como quiera".

Finalmente, la presidenta de la agencia de noticias ha declarado que no comprende el por qué de "este cambio en el Gobierno cubano". "Hay una serie de manifestaciones y de descontento general, pero insisto, nosotros solamente nos limitamos a contar la realidad. No la creamos, no la generamos. No somos militantes de nada. Somos militantes del periodismo libre", ha concluido.