Cuba.- Rocío Monasterio: "No vale con que les dejen manifestarse en Cuba. Tiene que caer el régimen de asesinos y dictadores"

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha afirmado este martes que no vale con pedir que a los manifestantes en contra del régimen castrista les permitan movilizarse en Cuba, sino que "tiene que caer el régimen porque es de asesinos y dictadores".

Monasterio, que ha participado esta tarde por segundo día en una concentración de apoyo a los manifestantes cubanos en la Embajada de ese país caribeño en Madrid, ha tomado la palabra para volver a reclamar la libertad de todos los presos políticos cubanos, "cientos de presos, víctimas de la represión y miles de las familias que están en las comisarías en Cienfuegos o Santa Clara preguntando por lo suyos".

"Exigimos la liberación inmediata de todos ellos y de los periodistas como Camila de ABC. Tiene que acabar ya la dictadura, no vale con un corredor humanitario, no vale con que dejen hacer manifestaciones. Tiene que caer el régimen, porque es de asesinos, dictadores y no podemos permitir que nuestros hermanos cubanos sigan sufriendo como hoy", ha añadido.

La líder madrileña de Vox se ha comprometido en seguir apoyando estas manifestaciones "todos los días que hagan falta hasta que cambie y caiga el muro de Cuba". "Queremos paz, dignidad, justicia y ver juzgados a los dictadores, asesinos, a Raúl Castro y a Miguel Díaz Canal", ha añadido.

A continuación, Monasterio ha cargado contra la izquierda española y contra el Gobierno central, del que se avergüenza por "no ser capaz de reconocer que Cuba es una dictadura y los cubanos merecen la libertad, una libertad con la que ha prometido "apoyar hasta el final, hasta que lo consigan".

"Los comunistas que están aquí que en vez de irse allí de lujo y hoteles se vayan a vivir y entonces sabrán lo que es pasar hambre, no comer carne todos los días, no tener un trabajo en libertad y no poder tener ideas políticas. Eso es lo que pasa en Cuba hoy. Son comunistas caviar que no tienen ni idea de lo que hablan, como muchos portavoces de la Asamblea de Madrid, de Podemos y del Gobierno de Sánchez, que se llenan la boca hablando del pueblo y cuando tienen que defender el pueblo no están", ha apostillado.