Cubanos residentes Zaragoza reivindican "democracia y libertad" en su país

Representantes de diversos partidos políticos han acudido al encuentro para apoyar "el fin de la dictadura cubana"

ZARAGOZA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cubanos residentes en Zaragoza se han concentrado este domingo, 14 de noviembre, en las escaleras de la DPZ, sita en la plaza de España, para reivindicar "democracia y libertad" en su país de origen. La coordinadora de la Asociación Cubanos Libres, Mayte Suárez, ha asegurado en declaraciones a los medios que se está reivindicando un cambio de las instituciones establecidas hace 62 años.

Suárez ha asegurado que se vino a vivir a España "huyendo de la represión" como "muchos otros jóvenes" a quienes "no se les deja expresarse libremente".

Este grupo de cubanos en la capital aragonesa ha querido concentrarse para mostrar su apoyo a todas las marchas convocadas este lunes, 15 de noviembre, para pedir un cambio político en el país. El movimiento Archipiélago, fundado por el dramaturgo Yunior García, había establecido inicialmente como fecha de la marcha el 20 de noviembre, pero unas maniobras militares anunciadas por el régimen cubano en los días previos le ha llevado a adelantar su convocatoria al día 15.

Suárez ha asegurado que durante estas marchas "habrá represión" sobre los manifestantes, por eso, ha pedido que "no violenten su integridad". "El Gobierno no permite otra forma de pensar que no sea la que tiene establecida hace 62 años. No son revolucionarios, porque tras 62 años nada puede seguir siendo revolucionario", ha subrayado.

Para la representante de Cubanos Libres, es momento de cambiar el modelo político y económico, dejando paso a los jóvenes con "nuevas ideas para el futuro" porque "ahora mismo el pueblo cubano está vibrante y a punto de explotar como un volcán". "Cuba no es de izquierdas. Lo que hay en el Gobierno es una cúpula acomodada, más capitalista que cualquier capitalista que puedan criticar y tienen a Cuba como su feudo", ha sentenciado.

APOYO POLÍTICO

Por su parte, representantes políticos de PP, Cs y VOX han acudido al encuentro para mostrar su apoyo al pueblo cubano. El presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma, ha criticado que no haya ninguno miembro del Gobierno de Javier Lambán en esta concentración. "Es una hipocresía por su parte" porque "si defendemos la libertad, la defendemos siempre", por eso, "el PP siempre estará del lado del pueblo cubano", ha resaltado.

La portavoz del grupo municipal del PP en el Consistorio zaragozano, María Navarro, ha añadido que su partido apoya a los cubanos para que se puedan manifestar de una manera libre. "Queremos que no haya un régimen de represión en Cuba, queremos apoyar a los cubanos y terminar con las injusticias sociales que está provocando la dictadura cubana".

La vicealcaldesa y consejera municipal de Cultura y Proyección Exterior en el Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Ferrnández, ha manifestado que desde Ciudadanos "en todo momento" se ha apoyado la lucha y la reivindicación de los ciudadanos cubanos por sus derechos y libertades.

"Una vez más estamos apoyando aquí en la ciudad de Zaragoza y esta convocatoria, que está siendo a nivel mundial, esperemos que más pronto que tarde el pueblo cubano recupere esos derechos y libertades que tenemos en el resto del mundo y acabe con la dictadura a la que están sometidos", ha concluido Fernández.

Por último, la concejal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Rouco, ha dicho: "Nuestro país hermano necesita el apoyo de todos los países y no podemos dar marcha atrás, ni dar la vuelta, ni ser hipócritas. Con el pueblo cubano, siempre".