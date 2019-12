"I la culpa no era meua, ni d'on estava ni com vestia": feministas valencianizan el himno global contra el patriarcado

Publicado 13/12/2019 19:06:59 CET

VALÈNCIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una performance reivindicativa convocada por la Assemblea Feminista de València ha adaptado al valenciano 'Un violador en tu camino', el himno global del feminismo popularizado por el colectivo chileno Las Tesis.

La "intervención-réplica" se ha celebrado este viernes en la Plaza de América de la capital, donde un grupo mujeres con los ojos tapados con una cinta negra ha entonado el ya famoso cántico adaptado a la lengua valenciana para expresar su rechazo "al patriarcado y el sistema colonial".

"I la culpa no era meua, ni d'on estava ni com vestia", "El patriarcat és un jutge que ens jutja per nàixer, i el nostre càstig és la violència que no veus" o "el violador eres tú" son algunas de las frases que han cantado las mujeres.

Desde el colectivo han explicado que este acto, que cuenta con el apoyo de la asociación Mujeres con Voz, ha tenido un doble objetivo. "Por un lado queríamos solidarizarnos con nuestras compañeras chilenas y con nuestras hermanas de diversos países en los que están sufriendo la violencia por parte del Estado. Por otro lado, a su vez, queremos hacer una llamada todas juntas, desde todos los feminismos autónomos, sobre las violencias que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres en este sistema patriarcal y colonialista".

"Las feministas de València --han continuado-- se han unido así a este canto contra el patriarcado que ha dado la vuelta al mundo". "Para nosotras este himno es visibilizar todo tipo de violencias machistas, porque la violencia no son solo los asesinatos que se encuentran claramente en la punta del iceberg; las agresiones que padecemos en las calles también son violencia".