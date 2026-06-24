'Danza en el Camino' unirá creación y patrimonio en nueve localidades del Camino de Santiago con tres estrenos absolutos

Alberto Díaz Picho (i) y Alberto Estébanez, durante la presentación del festival. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La octava edición del festival 'Danza en el Camino' unirá "cuerpo y paisaje, creación y patrimonio" en nueve localidades del Camino de Santiago Francés en Castilla y León con la representación de tres estrenos absolutos de la mano de compañías de Taiwan, Costa Rica e Italia.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, ha presentado hoy el certamen, una iniciativa de la Consejería junto a Cidanz Producciones (Ballet Contemporáneo de Burgos) que se celebrará en un total de 18 localidades emplazadas en cinco autonomías por las que pasa la Ruta Jacobea entre los días 1 y 19 de julio.

Díaz Pico ha destacado "la apuesta decidida" de la Consejería en la promoción del Camino a través de un festival "innovador e itinerante, que propone un diálogo entre la creación artística y el patrimonio histórico y monumental que recorre el Camino de Santiago".

En este sentido, el consejero ha señalado como este festival "refuerza los lazos de colaboración con Comunidades Autónomas limítrofes, y favorece un continuo diálogo cultural entre las Comunidades por las que discurre esta ruta".

Para el titular del departamento el medio rural "merece" contar con una programación cultural "de calidad" en la que sus distintas expresiones encuentren también "el lugar que les corresponde". "Y este certamen constituye un ejemplo de compromiso con ese objetivo. Por eso es tan importante, ya que pone en valor el patrimonio cultural de la Comunidad como factor de desarrollo, fomentando la colaboración público-privada en el ámbito de la conservación y promoción del mismo. La Ruta Jacobea, es uno de nuestros ejes vertebradores y su fomento resulta esencial", ha finalizado.

CREACIÓN COREOGRÁFICA

El Festival 'Danza en el Camino', en su octava convocatoria, llevará la creación coreográfica hasta 18 ciudades y municipios de Aragón, La Rioja, Castilla y León, Galicia y País Vasco.

La programación dará inicio el día 1 de julio en Jaca (Huesca) y se prolongará hasta el 19 del mismo mes, finalizando en la ciudad de Bilbao. Castilla y León es la comunidad con mayor número de representaciones, con nueve de las 18 previstas en su conjunto: Quintanaortuño, Cardeñajimeno y Burgos capital --6, 7 y 8 de julio, respectivamente-, en la provincia de Burgos; Palencia y Villalcázar de Sirga -- 9 y 10--; y Mansilla de las Mulas, La Bañeza, León capital y Bembibre --11, 12, 13 y 14 de julio--, en la provincia de León.

En esta ocasión, los espectadores de 'Danza en el Camino' podrán disfrutar de la puesta en escena de tres piezas, creaciones inéditas de tres compañías que han compuesto sus obras tomando como inspiración los singulares valores del Camino de Santiago.

Las tres propuestas seleccionadas este año son Oeso