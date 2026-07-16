El DAO de la Guardia Civil niega haber presionado a la UCO para "ponerse de perfil" en investigaciones

El director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas, a su salida de la Audiencia Nacional, a 16 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ha negado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez' haber presionado a la Unidad Central Operativa (UCO) para ponerse de perfil en investigaciones judiciales como la que afectó a David Sánchez, hermano del jefe de Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Así lo ha asegurado Llamas, según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press, en su declaración como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga la presunta trama que habría liderado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinado la exmilitante socialista Leire Díez para desbaratar causas judiciales que afectaran al partido o al Gobierno.

Pedraz imputó a Llamas después de que la UCO plasmara en un informe que el que fuera jefe de la unidad entre 2023 y 2025, Rafael Yuste, desveló supuestas presiones del DAO y el ex director general del Instituto Armado Leonardo Marcos para "ponerse de perfil" en la investigación judicial a David Sánchez, que ha sido condenado esta semana a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, por un delito de prevaricación administrativa.

En su declaración, que ha durado más de dos horas, Llamas ha indicado que Marcos no era suave en las formas, según las mismas fuentes, a la vez que ha explicado que no tiene buena relación con Yuste ni con el resto de agentes de la UCO que declararon presiones.

EL CORREO DE BEGOÑA GÓMEZ

Fuentes conocedoras de la declaración del DAO han enmarcado aquellas indicaciones a responsables de la UCO sobre la investigación de David Sánchez a un recordatorio de que es la autoridad judicial la que tiene que dirigir las pesquisas de los agentes que actúan como policía judicial.

También han señalado que el teniente general Manuel Llamas ha contestado a preguntas sobre si el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se interesó por la inclusión de la cuenta de correo electrónico de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, en la causa de David Sánchez, y la decisión posterior de abrir una información reservada.

El DAO ha reconocido el interés de Marlaska por esta cuestión y ha justificado que se abriera una información reservada para tratar de aclarar por qué se publicó por la prensa el correo electrónico de Begoña Gómez, a pesar de que era una cuestión ajena a la causa del hermano del presidente del Gobierno que instruía un juzgado de Badajoz.

Cabe recordar que en su informe remitido al juez Santiago Pedraz, la UCO incluyó una nota de despacho explicando que la cuenta de correo de Begoña Gómez se adjuntó en un documento generado automáticamente en septiembre de 2024 para una reunión preparatoria de trabajo con la magistrada instructora, sin que luego fuera objeto del análisis policial.

MERCEDES GONZÁLEZ LE DIJO QUE CONOCIÓ A LEIRE

El DAO, máximo uniformado de la Guardia Civil, también ha explicado que es habitual abrir informaciones reservadas --el paso previo para decidir si hay expediente disciplinario-- que luego se cierran sin consecuencias para los agentes, según las citadas fuentes conocedoras del interrogatorio.

El teniente general, que ha respondido a todas las partes, ha indicado que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, le comunicó en mayo de 2025 que había conocido a Leire Díez. La declaración de González, que estaba citada para declarar tras Llamas, ha sido aplazada a este viernes debido a la extensión del interrogatorio al DAO.

El juez investiga a Llamas y González por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, después de que tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares lideradas por el PP solicitasen su imputación.