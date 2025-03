'El diablo en el camino' atraviesa la fe, la culpa y la muerte en el Festival de Málaga

MÁLAGA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director mexicano Carlos Armella ha presentado este viernes en el 28 Festival de Cine de Málaga su película 'El diablo en el camino', que compite en la sección oficial del certamen. Se trata de un viaje espiritual y físico en el que la fe, la culpa y la muerte acompañan a un hombre en busca de sentido.

La trama sigue a Juan, un ex mercenario de guerra. Tras la muerte de su hijo, tendrá que emprender un peligroso viaje por un México devastado para enterrarlo junto a su esposa, enfrentando un camino marcado por la violencia, la fe y el Diablo.

El guionista y realizador Carlos Armella ha participado en una rueda de prensa sobre la obra en el cine Albéniz junto con el actor Luis Alberti y las productoras Marion d'Ornano y Elsa Reyes.

"Creo que tiene una lectura religiosa, la del hombre que a pesar de todo no pierde la fe y hace este enorme sacrificio, o no. También puede verse como un castigo terrenal a un hombre que quiere encontrarle un significado divino a lo que no lo tiene", ha valorado Armella.

Para él, ambas opciones son válidas: "Yo no quiero decirle al público cómo interpretarlo. Quien quiera darle una lectura religiosa me parece genial y quien quiera darle una visión pagana o agnóstica, también es admisible", ha reflejado.

"Una vez abandona esa vida de guerra, el protagonista va renovando su fe de cierta manera al salvar y educar a este niño. Después, se le pone una prueba bastante dura", ha resumido el creador de la historia.

Armella ha relatado que escribió una primera versión del guión hace más de veinte años, cuando se le vino a la cabeza la imagen de un hombre cargando un ataúd sobre su espalda a través de un paisaje árido, complejo. A partir de ahí, empezó a construir.

"Desde entonces, ser padre me dio una visión muy distinta de la historia", ha explicado el cineasta. Para él, la historia incorpora referencias bíblicas y tradiciones mexicanas sobre la muerte con "un estilo narrativo más contemporáneo". El libro 'Pedro Páramo', de Juan Rulfo, ha sido también referente.

El actor Luis Alberti ha coincidido en que el "camino iniciático" que vive su personaje desde "el claroscuro" es "algo muy mexicano": "Tenemos culturalmente una mística, una relación muy práctica con la muerte", ha argumentado.

La proyección en el festival malagueño es el estreno internacional de este filme, lo que para el director supone "cerrar un círculo" que le ha llevado décadas. Las productoras han referenciado los ajustes que hubo que realizar a la historia durante el rodaje y el montaje para llegar al resultado final.