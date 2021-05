El dibujante Tyto Alba adapta 'El olvido que seremos' a la novela gráfica

La obra del escritor Héctor Abad Faciolince también se ha llevado recientemente al cine

BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El dibujante catalán Tyto Alba ha adaptado a la novela gráfica 'El olvido que seremos', obra homónima del escritor y periodista colombiano Héctor Abad Faciolince, cuya versión cinematográfica --dirigida por el cineasta Fernando Trueba y ganadora de un premio Goya-- se estrena este próximo viernes 7 de mayo.

"Cada formato aporta su sensibilidad a la historia y llega a un público concreto", ha celebrado Abad este jueves, en una rueda de prensa telemática en la que ha presentado la obra en compañía de Alba, y en la que se ha mostrado agradecido de las múltiples vidas de su novela, que incluyen un documental, un audiolibro y, ahora, un cómic y una película.

"Sé que hay otro tipo de lectores que son más visuales que verbales", ha dicho el escritor, que se ha definido a si mismo como un analfabeto gráfico y una persona muy verbal, por lo que ha valorado mucho el trabajo de profesionales como Alba, capaces de traducir las historias a imágenes y llegar a otros públicos.

En 'El olvido que seremos' (Salamandra Graphic), Abad explica la relación que mantuvo con su padre, el médico y activista Héctor Abad Gómez, asesinado por los paramilitares en 1987; un retrato familiar e íntimo en el que el escritor muestra la realidad social y política de la Colombia de los años 70, al tiempo que glosa la vida de su padre.

"Cuando descubrí la novela me encantó pero también me dio mucho miedo, porque adaptar algo así es muy complicado", ha reconocido Alba, que se mantuvo en estrecha comunicación con Abad durante la elaboración del álbum y utilizó fotografías familiares y de la época, así como recuerdos del escritor, para ser lo más fiel posible a la historia.

UNA MIRADA EXTERNA

El escritor ha valorado que, tanto en el caso de la película como en el cómic, los autores hayan sido extranjeros: "Esta mirada desde lejos produce mayor libertad y menos estereotipos; creo que si lo hubiera adaptado un colombiano se habría acentuado la parte política o social, y menos la familiar", ha sostenido Abad.

El mismo Alba ha explicado que nunca antes había leído 'El olvido que seremos', que nunca ha visitado Colombia, y que aún no ha visto la película, pero que ha podido acercarse mucho a la historia de la mano de Abad y de su libro, y que ha podido permitirse algunas licencias para retratar a su manera la historia del escritor y su padre.

"He respetado mucho el texto original porque no me parecía bien tocarlo mucho, aunque sí que lo he resumido", ha añadido el dibujante, que ha explicado su lucha por no llenar las páginas con un exceso de texto, al tiempo que respetaba el original de Abad, que le ha valido diversos premios internacionales.