La Diputación de Huelva y la Secretaría Iberoamericana acuerdan colaborar ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El entorno de La Rábida ha sido el escenario elegido para la visita de la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, a Huelva, con la que pone fin al recorrido oficial a Andalucía que dio comienzo este lunes. En concreto, en el marco del encuentro han suscrito un convenio marco de colaboración bilateral con el fin de extender los ámbitos de colaboración entre ambas entidades sobre la base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Agenda 2030 y el Observatorio de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la Rábida.

Así, según ha informado la Diputación en una nota de prensa, la política y economista costarricense, responsable desde 2014 de la Segib (Secretaría General Iberoamericana), y el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, han mantenido un encuentro en las instalaciones del Edificio Puente, donde Grynspan ha firmado en el libro de honor de la Diputación y, a continuación, el presidente le ha hecho entrega de un obsequio con productos representativos de la provincia.

Asimismo, está prevista la firma inminente de un convenio anexo al acuerdo marco que servirá para impulsar el Campeonato Iberoamericano de Atletismo Huelva 2022 ante las autoridades e instituciones Iberoamericanas del Deporte y promover la creación de la figura del "Embajador Iberoamericano del Deporte", entre otras cuestiones.

Como ha señalado la secretaria general iberoamericana Rebeca Grynspan, "estamos felices de firmar este acuerdo de colaboración con la Diputación de Huelva, con la que nos une una amistad y un trabajo que venimos realizando en los dos últimos años". Por ello, mediante este convenio, se va a establecer un marco para las tareas emprendidas y se emprenderán en un futuro, especialmente nuestro compromiso con los ODS y con el Observatorio Iberoamericano".

Grynspan ha subrayado que "la Diputación de Huelva ha sido un pilar fundamental para iniciar este camino", un camino que ya "ha dado frutos, ya que el Observatorio ha sido mencionado en la Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno", llegando así "al máximo nivel político posible" y que además "representa algo fundamental para los ODS como es la articulación de los distintos niveles de gobierno, y aquí, por tanto, no tenemos solo el nivel nacional sino que también tenemos el nivel más local al que podamos llegar y sin este nivel estamos convencidos de que los ODS no se dan".

Por su parte, el presidente de la Diputación onubense, Ignacio Caraballo, ha dado la bienvanida a la secretaria general iberoamericana "a este lugar de encuentro para toda Iberoamérica" y ha agradecido "el trabajo y la confianza despositados en nosotros ya que, sin el concurso de la Segib, hubiera sido imposible que Huelva, con sus recursos, estuviera en el espacio que hemos conseguido estar".

Caraballo ha agradecido a Grynspan "esa intermediación y apoyo prestados, últimamente con la Junta de Andalucía, y con el Gobierno central para que Huelva se introduzca en la Comunidad Iberamericana y eso, indiscutiblemente se lo debemos a la secretaria general y se lo debemos a la Segib".

Sobre el acuerdo suscrito entre ambas entidades, Caraballo ha recordado que "nos unen muchas cosas, nos une la historia, nos une ese espíritu iberoamericano, pero nos une también en la actualidad la Agenda 2030 y los 17 ODS y es aquí, en este ámbito, donde encontramos un espacio de colaboración y cooperación y, por tanto, nos ponemos en manos de la Segib". En este sentido, ha señalado que queda "mucho camino por andar" por lo que "tenemos que tener como aliados a las grandes administraciones como pilares fundamentales".

Caraballo ha afrimado que comparte con Grynspan la importancia del papel de los gobiernos locales en la consecución de los ODS, añadiendo que "como representante de esos pueblos, ese trabajo de desarrollo si no se cuenta con los gobiernos locales es imposible de alcanzar, no hay desarrollo sin gobiernos locales y tampoco hay implantación de estos 17 ODS si no se cuenta con los ayuntamientos porque son imprescindibles, son los conocedores del territorio y son los que tienen capacidad de implantación".

Por útltimo, Caraballo ha hecho mención al próximo Campeonato Iberoamericano de Atletismo previsto para 2022 "ya que nos hemos comprometido a celebrar el campeonato más sostenible posible y vamos a volcar todo nuestro esfuerzo para lograrlo". El presidente ha agradecido también la labor de promoción de este campeonato entre la Comunidad Iberoamericana de manos de la Segib.

SEDE DEL OBSERVATORIO

A continuación, ambos responsables se han trasladado a la UNIA, donde han participado en un diálogo entre instituciones del Observatorio Iberoamericano, junto a otras personalidades como el secretario general de Acción Exterior de la Junta de Andalucía, José Enrique Millo; la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y Caribe, Cristina Gallach, a través de videoconferencia; la subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo; Miguel del Vals (Segib); Diego Bermejo (Embajador para las Cumbres Iberoamericanas. MAEC); Ignacio Uriarte (Segib); Celia Rossel (Junta de Andalucía) y Jesús Díaz (Diputación de Huelva).

Este diálogo, celebrado en la Sala de Juntas del Campus de la UNIA, tiene como principal objetivo fortalecer el compromiso de las distintas instituciones con el Observatorio. Una vez finalizado este acto, se han trasladado hasta la sede del Observatorio Iberoamericano La Rábida de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático donde han procedido a hacer una foto de familia con el resto de personalidades asistentes. Por último, ha tenido lugar la presentación de los trabajos del Observatorio a invitados y medios en la hemeroteca de la UNIA.

La relación entre la Diputación de Huelva y la Segib se vio fortalecida a partir del 13 de marzo de 2017 con la firma de un Memorándum de Entendimiento entre la Segib, la Junta de Andalucía, la Secretaría de Estado de Cooperación para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Diputación de Huelva, que dio lugar a la creación del Observatorio La Rábida para el Desarrollo Sostenible y el Cambio Climático en Iberoamérica, que proporciona informes temáticos para las Cumbres Iberoamericanas.