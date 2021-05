Diversos colectivos denuncian en València la "represión" de Colombia a las concentraciones por la paz

VALÈNCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Diversas organizaciones y colectivos sociales se han manifestado este sábado en València para denunciar la situación de Colombia y la "represión" del gobierno del país ante las concentraciones por la paz y han mostrado su apoyo y solidaridad en la lucha del pueblo colombiano.

La movilización, convocada por Revivir, Movice, AESCO y la Colectiva de mujeres refugiadas y exiliadas, se ha iniciado en la calle de las Barcas, a la altura de la plaza del Ayuntamiento y ha recorrido las calles del centro de la ciudad hasta llegar al Consulado de Colombia, ubicado en la plaza de Tetuán.

Los participantes han mostrado carteles y pancartas con los lemas 'Nos están matando. SOS Colombia', 'Queremos solución, no más muertes', 'Colombia se niega a morir', 'Viviendo en el extranjero entendí que a Colombia no le faltan recursos, sino que le sobran ladrones', 'Las mujeres no somos territorio de guerra' o 'El voto será nuestra revolución' o 'Lejos pero no indiferentes' y han coreado consignas como 'España, no seas indiferente, en Colombia matan gente' o 'Colombia hermana, España de acompaña'.

Los asistentes se han concentrado para mostrar su "apoyo y solidaridad" a sus compatriotas y han condenado la actuación del gobierno colombiano al "reprimir las manifestaciones" por la paz en el país, unas actuaciones que, han denunciado, "han dejado un saldo trágico con más de 43 muertos y miles de heridos". Durante la marcha por las calles del centro de València, han leído los nombres de las personas asesinadas junto a la expresión "No está, la policía colombiana lo mató".

La movilización, que se ha repetido este sábado en otros países, ha mostrado su rechazo a la reforma tributaria planteada por las autoridades de Colombia y ha reivindicado los "grandes paros cívicos nacionales" que, por contra, "han quedado en 'stand by' por la pandemia". "Colombia lleva 70 años en guerra, es uno de los países más desiguales", han recalcado los participantes.

En este sentido, han denunciado que el gobierno de Iván Duque "ha incumplido casi el 90% de los acuerdos de la Paz de la Habana", cuando "su posición al ser nombrado presidente era que los iba a cumplir".

También han remarcado "la muerte de más de un millar de líderes defensores de los Derechos Humanos y de combatientes de las FARC desde 2016 a la actualidad" y han lamentado: "Esa es la respuesta del Gobierno al proceso de paz".

Finalmente, han expresado su deseo de que se cumpla la solidaridad internacional para que "llegue la paz a Colombia y haya justicia social".