'Documentos RNE' gana el Premio Fernando de Leyba por su documental sobre el papel de España en la independencia de EEUU - RTVE

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Documentos RNE' ha ganado el V Premio Fernando de Leyba de Periodismo por su documental sonoro 'España en el nacimiento de Estados Unidos: el aliado que fuimos', un galardón impulsado por The Hispanic Council y UNED Ceuta que "reconoce la labor de divulgación del legado histórico español en Estados Unidos y la contribución al conocimiento de los vínculos que unen a ambos países".

El jurado ha distinguido al programa de RNE por "su rigor histórico, su calidad narrativa y su contribución a la recuperación de un episodio fundamental de la historia compartida entre España y Estados Unidos: el papel que desempeñó la Corona española en la independencia de las Trece Colonias británicas".

El periodista de RNE Alfredo Laín, guionista del documental, ha recogido el galardón en un acto celebrado en el Salón del Trono del Palacio de la Asamblea de Ceuta, donde ha destacado que programas como 'Documentos' de Radio Nacional "son los que dan sentido a cualquier medio de comunicación público".

El documental, estrenado en junio con motivo del 250 aniversario de la Declaración de Independencia estadounidense, profundiza en la importancia de la ayuda militar, económica y diplomática que España prestó a los revolucionarios norteamericanos, "una contribución decisiva para el desenlace del conflicto que, pese a su relevancia, continúa siendo poco conocida".

Con guion de Alfredo Laín y diseño sonoro de Samuel Alarcón, la obra reconstruye este episodio histórico a través de especialistas y recupera las figuras de los principales protagonistas españoles de la independencia estadounidense.