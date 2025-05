MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha acordado extraditar a Ecuador a William Joffre Alcívar, conocido como 'comandante Willy' y uno de los jefes de 'Los Tiguerones' --la organización criminal considerada terrorista por las autoridades ecuatorianas--, pero condiciona esa entrega a que adopte las medidas necesarias que aseguren que no hay riesgo para su vida en la cárcel y que se ha normalizado la situación en sus prisiones.

En un auto, recogido por Europa Press, el tribunal de la Sección Tercera rechaza, por otro lado, muchos de los argumentos sostenidos por la defensa, que buscaba evitar la entrega indicando por ejemplo que esa persona no era la que realmente era reclamada sino su padre, y sigue adelante con la extradición, de acuerdo al criterio del Ministerio Fiscal.

Eso sí, resalta que el propio Estado ecuatoriano subraya "la imposibilidad de garantizar los derechos humanos de las personas recluidas en los centros" y que por tanto la alegación de la defensa de que su vida corre peligro si ingresa en prisión "no es un mero riesgo genérico" máxime cuando es supuestamente dirigente de uno de los grupos de delincuencia organizada para cuya desarticulación se han adoptado medidas de carácter excepcional.

Se está, indica, "ante un peligro concreto cuya evitación requiere el condicionamiento de la entrega extradicional al otorgamiento por parte de Ecuador de garantías de haber adoptado las medidas concretas indicadas por la Comisión Interamericana para asegurar la protección de la vida e integridad del reclamado".

Así, da tres meses a Ecuador para que "preste garantía suficiente de haber adoptado las medidas y realizado las acciones concretas" tendentes a garantizar "de forma efectiva los derechos a la vida e integridad personal de las personas recluidas en sus centros penitenciarios" y para que asegure que la situación de las prisiones "se ha normalizado".

DOCUMENTACIÓN SUFICIENTE

Por otro lado, rechaza la tesis de la defensa, ejercida por Gonzalo Boye, de que faltaban documentación en el expediente extradicional, dado que subraya que el tribunal ha tenido acceso a material "suficiente" para instruirse y adoptar su decisión.

Además, rechaza que haya problemas con la identidad del acusado. "La documentación extradicional y la información complementaria ponen claramente de manifiesto que el reclamado William Jofre Alcívar Bautista y William Jofre Alcívar Quiñones son dos encausados diferentes, siendo este último, ya condenado en primera instancia en el mismo proceso, padre de aquel", abunda.

El tribunal sostiene además que la documentación describe "suficientemente la participación del reclamado en los hechos presuntamente delictivos" y especifica que "asume la función de máximo dirigente de la organización criminal dedicada a la realización de amenazas y otros delitos y señalando los hechos concretos y las víctimas de cada uno de ellos".

Sobre la tesis de la defensa de que desde la declaración de conflicto armado interno emitida por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa al inicio de 2024, la organización Los Tiguerones ha sido objeto de una persecución político-penal y mediática sin precedentes, el tribunal explica que la adopción de medidas especiales para acabar con esa delincuencia no tienen por qué paralizar la extradición.

CRÍTICAS A JUECES

Sobre las manifestaciones del presidente Noboa, presentadas por la defensa en la vista de extradición, en las que tildaba de terroristas a jueces y fiscales que dicten resoluciones 'absurdas' o no sigan las órdenes del Ejecutivo, la Audiencia Nacional considera que es posible que Noboa haya podido incurrir "en ciertos excesos en la crítica a servidores públicos concretos y, entre ellas, a algunos jueces", pero matiza que esto "ocurre con cierta frecuencia en países donde reina la normalidad y no están afectados por crisis de naturaleza equiparable a la ecuatoriana".

Tras esto, añade que es un hecho notorio que existe "una grave situación de violencia en Ecuador, y particularmente en sus prisiones, como consecuencia de la actuación de grupos de delincuencia organizada", y resalta que esa gravedad y la repercusión de sus efectos perjudiciales de todo tipo sobre la población "han llevado a los poderes públicos ecuatorianos a la adopción de medidas para tratar de poner fin al fenómeno o paliar sus consecuencias".

"Las medidas excepcionales tomadas por Ecuador para solucionar dicha crisis, análogas a las utilizadas por otros países afectados por fenómenos similares, aun cuando implican una temporal privación de ciertos derechos o una minoración de su alcance y efectos, no tienen por qué suponer un impedimento a la declaración de procedencia de la extradición solicitada por el Estado afectado", añade.

Cabe recordar que el propio encausado, que permanece en prisión preventiva desde que fuera detenido por la Guardia Civil en Segur de Calafell (Tarragona) en octubre de 2024 atendiendo a una Orden Internacional de Detención emitida por las autoridades judiciales ecuatorianas, afirmó en la vista celebrada en abril que de ser entregado su vida "correría peligro".

Además, cargó contra el Gobierno ecuatoriano alegando que no es un Ejecutivo "justo" por lo que temía no ser juzgado correctamente si era entregado por España. A esto, sumó que las cárceles de su país "no son confiables" y que tanto él como su hermano --también detenido en la misma operación de la Guardia Civil-- han sufrido amenazas por su presunta vinculación con grupos delictivos.

LA DETENCIÓN DEL 'COMANDANTE WILLY'

Fue en octubre de 2024 cuando la Guardia Civil detuvo a los dos máximos responsables de 'Los Tiguerones', en una operación junto a la Policía de este país que permitió su localización mientras hacían uso en España de documentación falsa para ocultarse de la acción de la justicia.

La operación del Servicio de Información junto con unidades de intervención del Instituto Armado para detener a William Joffre Alcívar, alias 'Comandante Willy', se desarrolló bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 1 y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

A esta organización se le atribuye el asesinato del fiscal ecuatoriano César Suárez, quien estaba investigando el caso del asalto a un canal de televisión por parte de un comando armado y también seguía casos relacionados con narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada.

El 'Comandante Willy' está considerado líder de 'Los Tiguerones', una organización declarada terrorista en Ecuador y sobre quien pesaba una Orden Internacional de Detención emitida por las autoridades judiciales ecuatorianas como presunto responsable de un delito de terrorismo.

Asimismo, también se detuvo en España al considerado segundo líder de dicha organización, alias 'Ronco' y hermano del anterior, sobre quien constaba otra Orden Internacional de Detención.

VARIOS AÑOS VIVIENDO EN CATALUÑA

La investigación se inició tras la obtención de informaciones que indicarían que el 'Comandante Willy' llevaría años viviendo en Cataluña, "bajo el amparo que le proporcionaba el uso de documentación falsa y sustrayéndose de la acción de la justicia, a la vez que seguía coordinando y dirigiendo la realización de actividades terroristas por parte de su organización en Ecuador", según la Guardia Civil.

El Gobierno de Ecuador catalogó a 'Los Tiguerones' como organización terrorista por su capacidad de planificar y ejecutar actos de violencia indiscriminados contra la población civil, entre ellos la presunta colocación de varios coches bomba en Ecuador, que han causado numerosas víctimas mortales.