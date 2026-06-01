Archivo - Fachada de la Audiencia Nacional, a 13 de abril de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España). El caso Kitchen investiga la presunta operación del Ministerio del Interior para sustraer información sensible al extesorero del Partido Popula - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Wilmer Chavarría Barré, alias 'Pipo', el líder del cártel de Los Lobos detenido el pasado noviembre en Málaga y reclamado por Ecuador por varios delitos, se ha opuesto este lunes en la Audiencia Nacional a ser extraditado y ha señalado que detrás del asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio en agosto de 2023 se encuentran el presidente del país, Daniel Noboa, y su ministro del Interior, John Reimberg.

Así se ha expresado 'Pipo' este lunes en la vista de extradición celebrada en la Audiencia Nacional, según han contado fuentes jurídicas a Europa Press, que han señalado que la Fiscalía sí se ha mostrado partidaria de la extradición.

Y han dicho que 'Pipo' ha manifestado no conocer al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, si bien está recibiendo presiones para que haga declaraciones incriminatorias en contra de él.

Asimismo, ha aseverado que existe un pacto entre Estados Unidos y Noboa para engañar a las autoridades españolas que consistiría, según él, en llevarle primero a Washington y, después, a Ecuador.

También ha señalado que Villavicencio fue asesinado porque había reunido pruebas que dice que vincularían a Noboa con narcotráfico, según las fuentes.

El narco ya vinculó a Noboa con el narcotráfico y con la muerte de Villavicencio el pasado febrero en su declaración en un juzgado de Zaragoza. Ahora, ha insistido en ratificarlo en la Audiencia Nacional.

El arresto de 'Pipo' se produjo a su llegada a Málaga procedente de Marruecos por falsedad documental, según contaron a Europa Press fuentes policiales.

La detención se enmarcó en la Operación Renacer, ya que 'Pipo' había fingido su muerte para evadir la justicia y dirigía el entramado delictivo desde España y Emiratos Árabes. Se le acusa de financiar atentados desde España para amedrentar al presidente de Ecuador y obstaculizar reformas penitenciarias.