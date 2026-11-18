El filántropo propalestino Fergie Chambers durante la vista de extradición. - EUROPA PRESS

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha admitido la existencia de "tres errores sustanciales" en la traducción al español de la declaración jurada de una agente del Federal Bureau Investigation (FBI), un documento que se presentó en apoyo a la solicitud de extradición desde España del filántropo estadounidense propalestino James 'Fergie' Cox Chambers.

Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha remitido a la subdirectora general de Cooperación Jurídica del Gobierno español, y que ha sido incorporado al proceso de la Audiencia Nacional (AN) y trasladado tanto a la Fiscalía como a la defensa de Chambers.

Chambers fue detenido en Ibiza en julio, en cumplimiento de una orden internacional de arresto, y se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Aranjuez (Madrid) hasta que se resuelva la petición de extradición del país norteamericano.

Estados Unidos le acusa de promover disturbios frente a una empresa armamentística israelí y apunta a que habría financiado a grupos vinculados con el grupo terrorista Hamás a través de donaciones a organizaciones palestinas.

En la vista pública de extradición, celebrada la semana pasada, Chambers negó haber financiado el terrorismo y rechazó ser extraditado. También reconoció haberse encadenado a las puertas de la armamentística israelí Elbit Systems, pero negó haber provocado ningún incendio.

UNA EMPRESA SUBCONTRATADA PARA TRADUCIR LOS DOCUMENTOS

Ahora, el Gobierno de Donald Trump atribuye los tres errores a una empresa privada que fue contratada por la Oficina de Asuntos Internacionales "para traducir los documentos en apoyo a la solicitud de extradición".

"Desde entonces, dicha empresa ha realizado una revisión exhaustiva de su trabajo en este asunto. La empresa señala que cualquier discrepancia entre el texto original y el texto traducido fue involuntaria y constituyó un caso aislado. Asimismo, el texto original fue proporcionado a las autoridades españolas y las alegaciones contenidas en dicho contexto permanecen sin cambios", justifica.

El escrito recoge también los tres errores en la traducción. El primero se refiere a los términos "acción directa" y "violencia". "De manera involuntaria, posiblemente debido al grado de acción directa descrito en ese párrafo, el traductor utilizó la palabra 'violencia' para describir la 'acción directa' en dicho párrafo. La palabra 'violencia' no aparece en el texto original", justifica.

Señala, además, que la expresión 'direct action' "se tradujo correctamente como 'acción directa' en todas las demás ocasiones en que aparece". "Se trata de un error aislado que no se cometió de mala fe", afirma.

EL ABOGADO DE CHAMBERS DETECTA MÁS "PRESUNTOS ERRORES"

El segundo error se encuentra en la declaración jurada de una agente del FBI, al traducir la palabra 'trespassing'. "La traducción al español utiliza la expresión 'allanamiento de morada'. Debe eliminarse la palabra 'morada'. La expresión 'entrada ilegal en un inmueble ajeno ('unlawful entry into another person's property') sería más precisa para describir la entrada no autorizada en una vivienda o edificio", argumenta.

El tercero también se ubica en la declaración jurada del agente. En un párrafo concreto se señala que "los tres incendios causaron daños importantes al edificio, incluyendo la rotura de tragaluces y la destrucción de daños mecánicos".

"Por inadvertencia, el traductor incluyó la palabra 'incendios' en esta oración; el traductor considera que esto ocurrió debido al uso de una herramienta de traducción específica", indica. En ambos casos, el Departamento de Justicia norteamericano subraya que se trata de "un error aislado de redacción que no se cometió de mala fe".

El Ejecutivo estadounidense, que también informa de que el abogado de Chambers ha señalado la existencia de otros "presuntos errores", recuerda que Chambers "sigue siendo buscado por su participación en la organización de los disturbios y por haber participado en ellos".