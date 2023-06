La escritora Carmen Posadas recibe el Premio Factoría Creativa de las Letras Iberoamericanas de La Rinconada (Sevilla)

LA RINCONADA (SEVILLA), 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) ha hecho entrega del Premio Factoría Creativa de las Letras Iberoamericanas 2023 a la escritora uruguaya Carmen Posadas en un acto celebrado en el Centro Cultural Antonio Gala, que ha estado conducido por el escritor y mentor de la Feria del Libro, Fernando Iwasaki.

? El evento ha dado inicio con la entrega del premio a Posadas por parte del delegado de Educación, Antonio Marín, que ha explicado en una nota de prensa que "este galardón materializa la vocación de internacionalización de la Feria del Libro del municipio, reforzando los vínculos con la literatura hispanoamericana y sus autores más representativos".

Al recoger el Premio, la ganadora del Premio Planeta por 'Pequeñas infamias' ha mostrado su alegría por estar por segunda vez en La Rinconada, ya que estuvo en el municipio presentando 'La leyenda de la Peregrina', y ha remarcado la importancia de que la Feria del Libro del municipio se extienda durante tres meses, lo que demuestra "una gran devoción por la lectura y los libros".

La tertulia literaria entre Posadas e Iwasaki ha comenzado con el escritor peruano destacando este premio a las letras iberoamericanas, el segundo que se da tras el estreno de este galardón al colombiano Héctor Abad Faciolince. "Es una alegría seguir prestigiando este premio que nace para tratar de dar a conocer la iniciativa cultural que tenemos aquí, en tierras iberoamericanas", ha señalado Iwasaki.

Ha presentado a Carmen Posadas como una escritora que "ha cubierto distintos géneros, los ha realizado con absoluta solvencia y es alguien que dialoga con otras grandes figuras de la literatura en español". "En un momento --ha subrayado Iwasaki-- en el que se están reconociendo a las grandes narradoras que tenemos en nuestra lengua".

Posadas ha iniciado su intervención resaltando que "el cuento está mucho más valorado en Latinoamérica que en España. Mi explicación es que somos un continente joven, a diferencia de Europa, y nuestra literatura es mucho más oral". Así, ha señalado, que los primeros cuentos que escribió, recuerdan mucho a los que le contaban de niña.

Profesora, junto con su hermano Gervasio, también escritor, de talleres de escritura creativa, la autora ha señalado que "para escribir no hace falta ser extraordinariamente inteligente, ni extraordinariamente culto, pero hay que tener dos cualidades: ser una persona muy curiosa y preguntarse cosas; la segunda cualidad es ser un gran lector, porque si no se ha leído, no se puede ser buen escritor".

Otro de los temas tratados ha sido la literatura uruguaya, con nombres propios como Horacio Quiroga, Benedetti, Onetti, Eduardo Galeano, Idea Vilariño, Ida Vitale y Cristina Peri Rossi, entre otros. Carmen Posadas ha afirmado que es "devota" de Quiroga, "porque mi padre lo adoraba. Mi padre era profesor de literatura y leer con él era un placer. Todos los cuentos tienen una intrahistoria que pasa inadvertido, pero si conoces la intrahistoria lo disfrutas más y mi padre me lo enseñaba".

De Benedetti ha recordado que cuando fue a presentar 'Pequeñas infamias' a Montevideo, él estaba entre el público e incluso elogió su novela. "Benedetti hace una novela más social, más urbana, con sentido del humor", en contraposición con Onetti, al que la autora "no soporta" porque le parece "inhóspito, durísimo". Al final, como ha expresado Posadas, "la literatura es muy subjetiva y cada uno comulga más con unos autores que con otros".

Con respecto a su proceso creativo ha explicado que, lo que Javier Marías llama escritores de mapa o brújula, ella lo define como escritores cojos o ciegos. "Un cojo necesita muletas y hace todo tipo de gráficos, una ficha policial de los personajes... los ciegos, como yo, no tienen ni idea de lo que va a pasar en sus libros, me pongo delante del ordenador y me digo a ver qué sale de aquí y asombrosamente salen cosas. Una idea para un libro puede salir de un sueño o una frase que has oído". Su novela 'La maestra de títeres' la inspiró el arranque de una novela de una escritora muy joven que decía "anoche maté a mamá y no sentí nada".

Tras la tertulia, Carmen Posadas ha realizado una firma de libros y se ha trasladado al Sendero de la Creación, en el parque Dehesa Boyal, donde ha descubierto una placa escultórica con su nombre y que forma parte ya del patrimonio cultural del municipio.

