Abogado de Pablo Ibar localiza a una persona que dice conocer a los verdaderos autores de los crímenes

Pide un nuevo juicio y asegura que tiene los nombres y apellidos de las dos personas que habrían cometido los asesinatos

BILBAO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Daniel Tibbitt, actual abogado de Pablo Ibar, sobrino del legendario boxeador guipuzcoano 'Urtain', ha afirmado que ha localizado a una persona que asegura conocer a los verdaderos autores de los crímenes de Florida por los que se encuentra encarcelado el preso de origen vasco. "Sabemos los nombres y apellidos de las personas sospechosas de haber cometido estos crímenes", ha asegurado el también letrado Joe Nascimiento.

Ibar, que en un principio estuvo condenado a pena de muerte por un triple asesinato cometido en Florida el 26 de junio de 1994, cumple cadena perpetua por los crímenes de Casimir Sucharski, dueño de un club nocturno, y las bailarinas Sharon Anderson y Marie Rogers.

Tibbitt presentó ayer una moción en los juzgados de Broward County (EEUU) para que reabra el procedimiento y derive en un nuevo juicio en el que poder defender, de nuevo, la "inocencia" de su defendido.

La petición del abogado defensor va acompañada de una extensa declaración firmada de este supuesto nuevo testigo, que habría facilitado el nombre y apellido del presunto verdadero autor material, y el alias de su cómplice, que ha llevado, según el letrado, también a su identificación.

Daniel Tibbitt ha manifestado que las investigaciones que ha realizado la defensa durante varios meses han llevado a conocer que este supuesto autor material de los asesinatos tiene un historial penal por "crímenes muy violentos en los años 90", que además "tenía conexiones con los cárteles colombianos de la droga", y que no estaba encarcelado en el momento de los hechos.

Así lo ha explicado a través de una videoconferencia convocada por la Asociación Pablo Ibar-Juicio Justo, en la que también ha participado Joe Nascimento, uno de Los abogados que formó parte del equipo que defendió a Pablo Ibar anteriormente. "Esto tiene consistencia", ha dicho Nascimento.

Tibbitt ha dicho que el testimonio de esta persona, que en la actualidad no vive ni en EEUU ni en España, es "sólido". Este, que tiene antecedentes penales por robos, aunque ahora ya no mantiene "actividad delictiva", conoce a los supuestos verdaderos asesinos del triple crimen de Florida, que en su día le confesaron que habían sido ellos los autores. "Él sabe que la persona que está pagando por esos crímenes, Pablo Ibar, no es la culpable", ha añadido.

Este nuevo testigo justificó la demora en ponerse en contacto para ofrecer la información de la que disponía en que desconocía que fuera Pablo Ibar la persona condenada por los asesinatos y, en cuanto fue consciente de esta circunstancia a través de los medios de comunicación, decidió "dar el paso" y transmitir lo que sabía.

La defensa espera ahora que se pueda cotejar el ADN de los que se dispone como pruebas con el de los supuestos verdaderos autores de los crímenes, y se pueda determinar, con las grabaciones de las que se dispone del día del crimen, que el asesino no es Ibar, sino uno de ellos. En concreto, asegura que dispone de una foto de aquella época de quien presuntamente habría efectuado los disparos que guarda "un gran parecido" con el que aparece en la secuencia del crimen fue grabada por una cámara de vídeo vigilancia situada en el salón de la vivienda de Sucharski.

El dispositivo captó el momento en el que se consumaron los asesinatos y grabó el rostro borroso de uno de los asaltantes, un joven al que la Policía identificó como Pablo Ibar.

NUEVOS PASOS DEL PROCEDIMIENTO

Tal como ha explicado la defensa, de acuerdo con la legislación procesal de Estados Unidos, la declaración aportada en estos momentos por la defensa será puesta en conocimiento del Estado, es decir de la Fiscalía, cuyo representante tendrá derecho a entrevistarse personalmente con el informante.

En cuanto se practiquen todas las diligencias que decidan acordarse y se conozcan los pronunciamientos de las partes, el juez deberá resolver si admite la revisión del caso y ordena la celebración de un juicio nuevo o, por el contrario, se opone a ella.

Ya sea la decisión en un sentido o en otro, defensa y acusación tienen derecho a recurrir el fallo ante instancias superiores. Si finalmente, una vez agotadas todas las apelaciones, la justicia da la razón a Ibar, el proceso debería empezar de nuevo, de manera que habría que celebrar otro juicio. Esta vez, en el banquillo se sentarían Pablo Ibar y la persona ahora acusada.

En opinión de la defensa, "la amplia batería de razonamientos" que ha aportado al juzgado, unido a la declaración jurada y el gran parecido físico entre el nuevo sospechoso y el joven que aparece en el vídeo grabado por la cámara de seguridad en la vivienda donde se cometieron los crímenes, "deberían ser pruebas suficientes para reabrir la causa".

"Estamos confiados de que esto va a prosperar", ha concluido.