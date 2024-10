Uno de los acusados de participar en la paliza mortal a Samuel Luiz: "No agredo en ningún momento"

Admite que no quiso "saber nada" tras intentar "separar" y afirma que vio a dos procesados golpearlo

A CORUÑA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alejandro M.R., acusado de participar en la paliza mortal a Samuel Luiz en julio de 2021 en el paseo marítimo coruñés y en libertad provisional por estos hechos, ha manifestado que su participación ese día se limitó a intentar "separar" en un primer momento tras comprobar que había una pelea, pero ha negado que hubiese golpeado a alguien. "No agredo a Samuel en ningún momento", ha contestado a su letrado.

Así lo ha expuesto en su declaración tras aceptar hacerlo ante todas las partes personadas en el juicio que se celebra en la Audiencia de A Coruña. Según su relato, tras salir desplazado del "tumulto", opta por no querer "saber nada" y coger otro camino. "Me desvinculo de esa agresión", ha apuntado.

Sobre el día de los hechos, ha explicado que subió las escaleras próximas al local de ocio donde había estado con los acusados -- ratificando que a Diego M.M. lo echaron por su "mala actitud" -- porque escuchó "gritos" e interpretó "que hay algún tipo de pelea". "Vienen corriendo conmigo otras personas, visualizo el tumulto y veo que Diego estaba lanzando una serie de puñetazos".

"Había unas personas rodeándolo, había una multitud, Catherine -- novia en ese momento de Diego M.M.-- me dice no hagas nada, es todo culpa de Diego, yo no sé por qué se inicia la agresión, intento acceder -- a su amigo -- con intención de separar".

IMPLICACIÓN DE OTROS ACUSADOS

También ha relatado que vio a otro de los acusados, Alejandro F.G., "cogiendo del cuello" a Samuel y ha dicho que luego a Catherine y a Kaio acercarse hacia la dirección en la que iban los senegaleses, que trataron de ayudar a la víctima. Cuestionado, en concreto, por el abogado de la joven sobre el papel de esta, ha dicho que intentaba "intervenir" pero para "separar".

Respecto al momento del tumulto, ha señalado que salió desplazado hacia atrás y que vio a unos senegales tratando de defender a Samuel y que intentaban "llevarse" a la víctima. También que vio a los acusados Diego M.M. y Alejandro F.G. agredir a Samuel, así como los dos menores ya condenados por estos hechos.

En el caso de Kaio A.S.C. y Catherine S.B. dijo que los vio acercarse en la misma dirección en la que iban los senegaleses con la víctima, en referencia al trayecto de algo más de cien metros que hubo en el paseo marítimo coruñés y en el que, según las acusaciones, continuó la agresión. Sobre el primero, y a preguntas de la defensa del mismo, dijo que no lo vio golpear.

"ME DESENTIENDO" DE LA PELEA

Alejandro M.R., que se enfrenta a una petición de pena de 22 años de prisión por asesinato con alevosía y ensañamiento, ha insistido en que no agredió "a nadie" ese día y que optó por no querer "saber nada" y coger "otro camino". "Me desentiendo", ha aseverado sobre la pelea.

Con todo, ha afirmado que "a distancia" vio a más personas que se acercan a Samuel y los senegaleses que lo trataron de auxiliar. También ha ratificado que vio como la víctima caía desplomado. Cuestionado por el letrado de la acusación popular, el colectivo LGTBI Alas Coruña, por qué no llamó a la Policía ha dicho que porque no quería "saber nada en un tema de agresión".

"No agredo a Samuel en ningún momento", ha incidido, a preguntas ya de su abogado para rechazar, además, en su declaración manipulación de su teléfono tras ese día o tener constancia del "motivo" de la agresión. Su defensa ha recalcado la ausencia de antecedentes de su cliente.

REUNIÓN EN UN PARQUE

Sobre la reunión en el parque de San Diego -- según las acusaciones para acordar una versión de los hechos -- ha rechazado que fuese por eso y ha manifestado que Alejandro F.G. dijo "yo no lo maté, yo no lo maté" y que Kaio aseguraba "no hice nada" y que afirmaba que intentó "separar".

Interrogado por el abogado de Alejandro F.G., ha indicado que no vio más golpe que cuando sujetaba por el cuello a la víctima y que esa noche se comentó que uno de los menores llevaba un arma tipo "japonés o chino" y que Kaio dijo que "a lo mejor la había utilizado".

Ya en referencia a Diego M.M., del que dijo era su amigo, sostuvo que el día de los hechos estaba "borracho" y rechazó ya sobre la pelea que no lo vio alentar a otras personas o haber tenido algún altercado con homoxesuales o comentarios despectivos hacia ellos.