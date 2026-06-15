Archivo - El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán durante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Cerdán comparece ante la comisión casi un mes después de salir de prisión - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha intervenido varias agendas del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán que llevan a constatar que "adquirió especial relevancia en la participación y conocimiento" de la presunta trama del 'caso Leire Díez' para tratar de anular procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, y buscar información comprometida contra jueces, fiscales y la propia UCO.

Así queda reflejado en un nuevo informe de la UCO, al que ha tenido acceso Europa Press, donde analiza diferentes indicios hallados en los registros ordenados por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz el pasado 27 de mayo tanto en la sede federal del PSOE como en domicilios particulares, entre ellos el de Cerdán en Milagro (Navarra).

"Las evidencias recabadas han permitido confirmar este extremo", sostiene la UCO, que indica que "entre la documentación aportada por el PSOE se localizó una anotación manuscrita en una de las agendas de Cerdán directamente relacionada con la estrategia descrita".

En concreto, la anotación recogía la siguiente expresión: "Ha dicho Jacobo, pide la nulidad en la causa de su cliente Yepes". De esta forma, la UCO analiza la "especial relevancia" de Santos Cerdán en el plan trazado por el abogado Jacobo Teijelo --también investigado-- y su cliente, el capitán y exagente de la UCO Juan Sánchez Yepes.

La UCO añade que sería una de las "líneas de actuación prioritarias" de la presunta trama, remitiéndose a lo que manifestó la propia Leire Díez, de la que recuerdan que dijo: "Voy a trasladarle a Santi lo de L. Pero lo tengo que hacer a mi manera si quiero que salga bien. Le conozco y ahora mismo su prioridad es lo de los hidrocarburos por orden del one".

El informe de la UCO también habla de una supuesta estrategia de "desobediencia" que aparece mencionada en una libreta vinculada a Santos Cerdán, y que fue entregada durante la ejecución del requerimiento en la sede del PSOE.

Según los investigadores, esta anotación cuestionaría "p[or] q[ué] está [Aldama] en la calle?" y, en relación con esta salida de prisión provisional, añadía si el fiscal Anticorrupción "desobedeció o no informó al FGE".

DACIÓN DE CUENTAS

La UCO también ha incorporado un documento de uno de los dispositivos incautados a Cerdán, fechado en noviembre de 2024, el cual "pone de manifiesto la dación de cuentas efectuada" por parte de Díez al exsecretario de Organización.

El archivo, titulado "Incumplimientos", hace alusión "a muchas de las líneas de actuación desarrolladas" por la exmilitante, indica la Guardia Civil. Así, aparecen mencionados el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el fiscal José Grinda o el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Manuel Marchena.

De hecho, los investigadores recogen también la declaración como testigo del empresario Joaquín Parra ante la Guardia Civil. En ella, aseguró que hablaban de "quitar de en medio" a Grinda, Marchena o al empresario Víctor de Aldama.

Además, Parra señaló que se creó un grupo de WhatsApp llamado "VACACIONES Y VIAJES" en el que habrían participado él, Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el exjuez Luis José Sáenz de Tejada.

En esa declaración, el empresario también indicó que "tuvieron un primer encuentro" en un piso en la calle Diego de León, en Madrid, al que Díez y Dolset "se refirieron como un piso franco del PSOE para la celebración de reuniones".

"SER ABOGADO DEL HERMANO DE P.S."

Asimismo, Parra habló de que "se abordó la posibilidad" --indica la UCO-- de que Sáenz de Tejada asumiera la defensa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la causa instruida por un juzgado de Badajoz y que la Audiencia Provincial dejó vista para sentencia la semana pasada.

Y añaden que el empresario adujo que Díez "expresó que se iban a poner en contacto con un tercero, entiende el dicente que con el Presidente del Gobierno", para acordar que el exjuez asumiera la defensa de David Sánchez. Finalmente, el hermano del presidente "habría rechazado" esa posibilidad "y habría decidido continuar con el abogado que tenía por aquel momento", manifiesta la UCO.

No obstante, la UCO expone que, de acuerdo con fuentes abiertas, Sáenz de Tejada "habría intentado igualmente recusar" a la magistrada instructora que llevó a juicio al hermano del presidente, Beatriz Biedma, "tras solicitar su personación en el procedimiento como acusación popular".

Así, los agentes señalan que en las agendas de la exmilitante "estaban contempladas ambas posibilidades", tanto "la asunción de la defensa de David Sánchez" --"Ser abogado del hermano de P.S.", se lee en la agenda-- como "la personación como acusación popular".