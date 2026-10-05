España.-AV.- Nobel de Medicina 2026 para Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel, padres de la optogenética

Nobel de Medicina 2026 para Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel, padres de la optogenética - NOBEL

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel han sido galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 por sus descubrimientos que condujeron a la optogenética, la cual permite activar o desactivar la actividad de células nerviosas individuales en un cerebro vivo.

"Los galardonados han sentado las bases de una nueva era en la neurociencia", según informa la academia, ya que este método se está utilizando actualmente en laboratorios de todo el mundo para desvelar los misterios del cerebro.