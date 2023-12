Bolaños reitera ante los nuevos fiscales que el Gobierno les defenderá a ellos y a los jueces "siempre"

García Ortiz reclama a la 61º promoción "lealtad institucional" y estricto apego a la ley



MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reiterado este lunes, ante la 61º promoción de nuevos fiscales, que al igual que a los jueces y magistrados les defenderá "siempre", en medio de los señalamientos de Junts a los togados, así como de las demandas de amparo institucional de los fiscales del 'procés' por las acusaciones por presunto 'lawfare'.

"Quiero deciros que el Gobierno de España va a defender siempre la independencia y la integridad de todos los protagonistas de la Administración de Justicia. Defenderla de cualquier cuestionamiento, venga de donde venga y en cualquier momento", ha dicho al clausurar el acto, que se ha celebrado en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

"Lo he repetido en numerosas ocasiones en los últimos días y no me importa hacerlo una vez más, las que haga falta. Este Gobierno defenderá siempre a los jueces, a los magistrados, a los fiscales y su integridad, porque es defender también el Estado de Derecho y el buen nombre de la Justicia", ha querido enfatizar el nuevo titular de Justicia en su primera entrega de despachos.

Bolaños ha reiterado también que "en democracia el campo de juego son las instituciones", por lo que ha instado a "todos" a "mantener esa institucionalidad y esa lealtad a nuestro sistema democrático".

"Todos debemos podemos mantenerlo, todos sin excepción, porque todos tenemos un papel importante que desempeñar y debemos ejercerlo con respeto a la Constitución, a la ley y también a las instituciones", ha señalado.

"PORCENTAJE ALTÍSIMO DE MUJERES"

Por otro lado, Bolaños ha destacado el hecho de que, de estos 100 nuevos fiscales, 73 son mujeres y 27 son hombres, un "porcentaje altísimo" de mujeres que ha calificado como "una excelente noticia".

Igualmente ha resaltado que "la práctica totalidad" de los nuevos fiscales han estudiado en universidades públicas, algo que ha considerado prueba de que el país "avanza en igualdad de oportunidades".

"Por tanto, ni el origen, ni el sexo, ni las condiciones socioeconómicas de vuestras familias hacen que se limite el sueño de nadie y eso consigue que seamos un país mejor", ha aseverado.

El ministro se ha mostrado consciente de que la "labor de defensa de la justicia, de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos" es "complicada" pero también la ha tildado de "apasionante", y ha confiado en que la ejerzan con "alto sentido de la responsabilidad" en beneficio del país.

Por último, Bolaños ha disculpado la ausencia del Rey Felipe VI, quien suele entregar los despachos a los nuevos fiscales, debido a la muerte del emir de Kuwait. "En todo caso, me consta que ya se están haciendo las gestiones para que cuanto antes pueda recibiros y pueda conoceros a todos personalmente", ha trasladado.

EL FISCAL GENERAL PIDE "LEALTAD INSTITUCIONAL"

Por su parte, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reclamado a los nuevos fiscales "lealtad institucional" y estricto apego a la ley para cumplir así su misión de defensa del Estado de Derecho.

"Fuera de la ley, fuera de las instituciones no hay nada, por eso es tan importante fortalecerlas y custodiarlas, por eso es tan importante la lealtad institucional como elemento aglutinador de quienes entendemos que el Estado social y democrático de Derecho es la mejor forma posible de convivencia, como así ha sido desde hace mas de 45 años", ha dicho.

García Ortiz ha explicado que "la primacía de la ley como expresión de la voluntad popular es la clave de ese Estado de Derecho", por lo que ha indicado que el respeto de los fiscales "a la ley y a las instituciones son el camino que da seguridad" al propio Ministerio Público y a la sociedad a la que sirve.

El jefe de la Fiscalía ha recalcado que "la defensa del Estado de Derecho es una misión indispensable de los fiscales", "una labor diaria" que ejercen en juzgados y tribunales, "dónde corresponde". "En ese espacio, que es el nuestro, es una labor irremplazable y somos la pieza que el constituyente eligió para preservarlo", ha insistido.

Además, ha recordado a los nuevos fiscales que en el ejercicio de su función deben mantenerse "en la senda de los principios constitucionales" que configuran el Ministerio Fiscal, mencionando "el estricto cumplimiento de la legalidad como expresión de la voluntad popular soberana; la imparcialidad, actuando rectamente despojados de cualquier prejuicio; la unidad de actuación y la dependencia jerárquica, como herramienta para garantizar la seguridad jurídica y la igualdad de toda la ciudadanía ante la ley".

También ha subrayado que la Constitución encomienda a los fiscales "la defensa del interés social, aquel que representa el beneficio y progreso de la sociedad", de ahí --ha enfatizado-- que "la protección y atención a las víctimas, los menores, las personas y colectivos más vulnerables" sea una de las "principales señas de identidad" de la Fiscalía.