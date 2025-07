El Gobierno espera que TS dé "cuanto antes" su aval para trasladar a menores migrantes aunque CCAA se opongan

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado que esperan que el Tribunal Supremo (TS) les comunique "a la mayor brevedad posible" su aval para trasladar a las comunidades autónomas a los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo, aunque estas se opongan.

"Esperemos que el Tribunal Supremo lo haga cuanto antes. Vamos a seguir avanzando en una situación que no es fácil, que es compleja, que tiene sus dificultades, que entendemos y también compartimos la necesidad de que ese hacinamiento acabe en Canarias, pero tenemos que hacerlo con el interés superior del menor y lamentablemente sorteando siempre dificultades que se nos ponen en el camino por las comunidades autónomas", ha manifestado Torres, este miércoles, en declaraciones a los medios de comunicación, tras una reunión con representantes de Save The Children, ACNUR y Plataforma de Infancia.

Así lo ha pedido el ministro después de que la Comunidad de Madrid enviara una carta el pasado miércoles a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en la que se oponía a recibir en la comunidad a menores migrantes solos.

Ante este rechazo, el Gobierno, para proteger "el interés superior del menor", elevó una petición al Tribunal Supremo solicitando su aval para poder obligar a las CCAA a acoger a estos menores.

En cuanto a la conferencia sectorial que se celebrará este jueves, convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia, el ministro de Política Territorial ha expresado su esperanza en poder "avanzar" pero ha precisado que no es "optimista" por el "bloqueo" de las comunidades del PP.

"Tengo que decir que no soy optimista en el sentido de que incluso comunidades del Partido Popular han bloqueado el orden del día. Mañana volveremos a tener esta conferencia sectorial para avanzar y dar pasos en estos meses con el objetivo de cumplir la legislación, la ley, la modificación del artículo 35", ha subrayado Torres.

Además ha indicado que este Real decreto ley lleva consigo un desarrollo a través de dos reales decretos y ha puntualizado que la voluntad del Gobierno de España es "llevarlo, uno de ellos, de manera inminente al Consejo de Ministros".

En referencia al recurso interpuesto por comunidades del PP, admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, el ministro ha lamentado que las CCAA del PP pongan "palos en las ruedas a una cuestión que ya está aprobada" y ha añadido que, en cualquier caso, "no se suspende la medida". "Hay una ley en vigor, lo que hay que hacer es cumplirla, hay que acatarla y hay que llevarla a la práctica", ha comentado.

TRASLADO DE 250 MENORES LA PRÓXIMA SEMANA

Además, ha avanzado que "la próxima semana" comenzará la acogida de los primeros 250 menores migrantes solicitantes de asilo en el recurso dependiente del Estado 'Canarias 50', ubicado en el archipiélago.

Asimismo, ha destacado que han "multiplicado los efectivos humanos" para responder desde la oficina de asilo y desde el Ministerio del Interior y, junto a ellos, ha anunciado "una partida económica extraordinaria de 40 millones de euros que irá a un muy próximo Consejo de Ministros para 1.200 plazas en el conjunto del país".

Preguntado por la denuncia realizada este martes por el gobierno de Canarias sobre que una de cada tres solicitudes de asilo estaban siendo rechazadas y que se están tramitando de manera exprés, el ministro ha defendido esa rapidez en las resoluciones.

"Lo que no puede ser es que una persona solicite un derecho determinado y tarden años en responder si lo tiene o no. Se han incrementado las personas desde el Ministerio del Interior para hacer estas entrevistas que terminan culminando si la persona en cuestión tiene o no tiene derecho a lo solicitado. Hemos pasado de 100 personas en un año a casi 300 en apenas dos o tres meses. Yo creo que eso es un trabajo que todos deberíamos reconocer", ha explicado.

Sobre la reunión de este miércoles con las organizaciones de infancia, la representante de ACNUR en España, Grainne O'Hara, ha explicado que han ofrecido al ministro su "ayuda" para una correcta atención a los menores migrantes no acompañados, aunque ha precisado que no han hablado de plazos de traslados ni de los lugares donde van a ser acogidos.

En este sentido, han planteado al ministro de Política Territorial algunos consejos sobre los procedimientos. "La solución es urgente pero tiene que ser funcional. No vale que de repente se empiece moviendo niños de un lado a otro", ha puntualizado, apuntando que hay que planificar cada paso que se dé y buscar una "solución duradera".