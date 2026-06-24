El juez del 'caso Plus Ultra' cita como investigado al empresario socio de Zapatero el 21 de julio

1099102.1.260.149.20260624181614 Archivo - El empresario Julio Martínez Martínez comparece ante la denominada 'comisión Koldo' en el Senado - CARLOS LUJAN - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha citado como investigado al empresario Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el próximo 21 de julio a las 9:00 horas.

Así consta en una providencia recogida por Europa Press, en la que el magistrado acuerda la toma de declaración de Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante, una de las empresas investigadas en el marco de esta causa.

El juez Calama mantiene abierta una investigación sobre presuntas irregularidades con el rescate de 53 millones de euros otorgado por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en pandemia.

En este contexto, sitúa a Zapatero como líder de una presunta red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de influir supuestamente en dicha concesión, por lo que acordó su imputación.

El magistrado también le investiga por presuntos delitos fiscal y de contrabando por las joyas que le fueron intervenidas por la Policía en su despacho, cuya tasación preliminar arrojó un valor de 1,3 millones de euros.

En el auto de imputación del expresidente socialista, el juez subrayó que Análisis Relevante pagó un total de 490.780 euros a Zapatero y otros 239.755 euros a la sociedad What The Fav, esta última de las hijas del expresidente, por unos trabajos que habrían sido ficticios y ocultarían, en el fondo, una contraprestación económica por su influencia para la concesión del rescate económico a la aerolínea.

Durante su declaración como imputado ante Calama, Zapatero reconoció haber recibido pagos de la sociedad de Julio Martínez a cambio de la realización de trabajos de consultoría y negó que el empresario fuera su "testaferro" ni su "asistente". "Eso es radicalmente falso", resolvió el exdirigente socialista.

De igual forma, aseguró que la sociedad de sus hijas realizó trabajos de 'marketing' para la empresa de Julio Martínez Martínez, enmarcando ahí los pagos que realizó Análisis Relevante y defendiendo que What the Fav no era instrumental, sino que realmente tenía actividad.

En el auto por el que imputó a Zapatero, el juez Calama situaba a Martínez Martínez como interlocutor habitual de los clientes de la presunta red, como receptor y ejecutor de instrucciones directas del expresidente y como responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de dichos clientes.