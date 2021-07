El juez procesa a Fernández Díaz y su cúpula policial por 'Kitchen' y deja fuera a Cospedal y su marido

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha procesado al ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y a su cúpula policial por el presunto espionaje que se llevó a cabo entre julio de 2013 y el mismo mes de 2015 contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, pero ha excluido a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, dando por zanjada la investigación sobre la 'Operación Kitchen'.

Según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, el magistrado ha puesto fin así a la instrucción sobre el operativo que, presuntamente, se montó y desarrolló en esos años desde el Ministerio de Interior, con recursos policiales y fondos reservados, para espiar a Bárcenas y su entorno con el propósito de robarles la documentación comprometedora que pudieran tener del PP y sus dirigentes y evitar de esta forma que llegara a la Justicia.