La jueza de la dana cita a declarar a Mazón como testigo y le pide que aporte voluntariamente sus llamadas y mensajes

Archivo - El 'president' en funciones, Carlos Mazón. - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS - Archivo

VALENCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La titular de la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja que investiga la gestión de la dana que el 29 de octubre de 2024 dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia ha acordado citar a declarar como testigo al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón.

Así lo ha decidido en un auto notificado este martes a las partes, en la que la magistrada argumenta que el auto emitido recientemente por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, después de que ella elevara una exposición razonada para solicitar que Mazón fuera investigado, "excluye" su "responsabilidad de forma completa en su vertiente omisiva, al no ostentar la posición de garante", según ha informado el TSJCV en un comunicado.

La instructora precisa que "no aprecia tampoco el TSJ indicios de delito en la acción del aforado en una eventual participación activa" (en el envío del ES-Alert). De este modo, "no es factible efectuar un juicio de futuro sobre la obtención durante la instrucción de indicios que derivaran en eventuales responsabilidades penales de Carlos Mazón. Una eventualidad que se desconoce y que en ningún caso puede ser óbice, tras el auto del TSJ, al objeto de acordar su declaración testifical", concluye.

El auto establece que su declaración testifical y la comunicación al ahora diputado autonómico para que aporte voluntariamente a la causa los mensajes y llamadas telefónicos del 29 de octubre de 2024 relacionados con la dana se efectuará una vez que el auto del TSJCV adquiera firmeza.

MARINO Y ALCALDES

En la misma resolución, la instructora acuerda la declaración testifical de la que fuera portavoz del Consell en esa fecha, Ruth Merino, así como requerir a diversos alcaldes para que aporten voluntariamente al órgano judicial los listados de sus llamadas entrantes y salientes y sus mensajes el 29-O con distintas autoridades y miembros del Cecopi.

En un segundo auto dictado y notificado hoy, la magistrada requiere a una asociación que deposite fianza de 6.000 euros para ejercer la acusación popular, además de la particular --Asociación Damnificados por la Dana Alfafar/Horta Sud--.

Finalmente, en una providencia, la jueza acuerda, entre otras cosas, citar de nuevo al subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, para que realice aclaraciones a su declaración testifical anterior, así como a la exconsellera de Justicia investigada, Salomé Pradas, para realizar un cuerpo de escritura para hacer una prueba pericial caligráfica respecto de un documento manuscrito aportado por el citado subdirector general.