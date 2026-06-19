Peramato desliga a la Fiscalía de la presunta 'trama Leire'

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato Martín, comparece ante la Comisión de Justicia, a 19 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha asegurado que sugerir que la Fiscalía General forma parte de una trama criminal es una "falta de respeto absoluto a la institución" y ha indicado que ya ha trasladado al juez del 'caso Leire Díez' "toda la información" sobre reuniones de excargos del Ministerio Público con la exmilitante socialista, investigada en la Audiencia Nacional por presuntamente maniobrar para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.

Así lo ha manifestado este viernes en la Comisión de Justicia celebrada en el Senado, en la que ha dado cuenta de que remitió al magistrado Santiago Pedraz, que investiga la presunta trama, un informe con las reuniones mantenidas por excargos del Ministerio Público con personas señaladas en esa causa.

En este punto, Peramato ha indicado que se trasladó a Pedraz la información que tenían "como consecuencia de los expedientes existentes en Fiscalía y el requerimiento que efectuó el fiscal jefe de la Secretaría Técnica para poder averiguar lo ocurrido".

Y ha remachado que, la considere suficiente o insuficiente, el juez tendrá que acordar diligencias para profundizar en esa investigación. "Y si somos requeridos de nuevo, se dará la información que podamos tener, si es que se tiene algo más, que ya le digo que se ha dado toda la información que obraba en nuestro poder", ha subrayado.

Sus respuestas al ser preguntada por los grupos parlamentarios sobre estas reuniones se han quedado ahí, argumentando que "no es esta ni la sede ni el momento" en el que "pueda hacer ningún tipo de observación al respecto", porque la causa judicial está bajo investigación y hasta que "no llegan a la sentencia o al menos al acto del juicio oral", tiene "obligación de reserva".

DEFIENDE QUE NO DIO "NINGUNA INSTRUCCIÓN"

La fiscal general ha reaccionado a las críticas que han vertido las senadoras del PP y de Vox y ha afeado que, "aunque no se haya dicho de una forma directa, se ha insinuado que la Fiscalía pertenece o que puede estar al servicio de una trama criminal".

"A mí me parece que eso es una falta de respeto absoluto a la institución que represento. Los 2.804 fiscales que trabajan en todos los juzgados del territorio español, trabajan con rigor, con absoluta imparcialidad, con autonomía y además con respeto exclusivo a la legalidad", ha defendido.

Todo ello porque, a su juicio, decir que los fiscales participan en una trama criminal "es poner el trabajo diario" de los fiscales "a los pies de los caballos". "La Fiscalía, de ninguna de las maneras, se puede entender vinculada a ninguna trama criminal", ha defendido.

Y además, ha manifestado que no ha "tenido que dar ninguna instrucción" a otros fiscales en relación a las causas de presunta corrupción: "Ni en el 'caso Plus Ultra', ni en el 'caso Koldo', no ha habido ningún tipo de instrucción".

FISCALÍA RECONOCIÓ DOS REUNIONES CON DÍEZ

La Fiscalía General del Estado reconoció al juez Pedraz que Diego Villafañe, que fue teniente fiscal de la Secretaría Técnica cuando Álvaro García Ortiz era jefe del Ministerio Público, se reunió dos veces con Díez y Jacobo Teijelo, abogado del exdirigente socialista Santos Cerdán.

Según confirmaron fuentes de la Fiscalía a Europa Press, remitieron al juez la información que les requirió acerca de si se celebraron reuniones en la sede del organismo entre abril de 2024 y junio de 2025 con la presunta trama.

El juez preguntó si existieron visitas a la sede de la Fiscalía por parte de Díez, Teijelo, el abogado Ismael Oliver o el empresario Javier Pérez Dolset, todos ellos investigados en el 'caso Leire Díez', o del abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, José García Cabrera, citado como testigo en la causa.

Las fuentes detallaron que "no existen registros" de visitas realizadas a la sede de la Fiscalía General por esas personas y no precisan en qué lugar se dieron los encuentros que sí reconocen.

Villafañe y la entonces fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Beatriz López, mantuvieron el 6 de marzo de 2025 "una reunión" con Teijelo "en la que éste informó de la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal". Entre finales de marzo y principios de abril, según las mismas fuentes, Villafañe volvió a reunirse con el abogado de Cerdán, según las mismas fuentes.