Vox se querella contra Zapatero por las joyas y quiere que el juez reclame información a Hacienda y Aduanas

Archivo - El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, atiende a los medios tras la reunión en Málaga del Comité Ejecutivo Nacional, el Comité de Acción Política y portavoces nacionales y regionales de Vox. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vox se ha querellado este lunes contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y contrabando por las joyas que intervino la Policía en su despacho, a la par que ha pedido al juez de la Audiencia Nacional (AN) que reclame a la Agencia Tributaria información fiscal del exlíder socialista y a la Dirección General de Aduanas.

Así lo ha comunicado el secretario general del partido, Ignacio Garriga, en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press y en la que ha indicado que es una iniciativa más para exigir la dimisión del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha calificado de "mafia que ha asaltado todas las instituciones".

Y a través de un escrito dirigido a la AN, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, Vox ha hecho hincapié en el "elevadísimo valor de mercado de las joyas" --tasadas preliminarmente en 1,3 millones-- y "la existencia de indicios de una importación clandestina y de una posterior tenencia en España eludiendo los controles aduaneros y el pago de los tributos a la importación".

"IMPORTANTÍSIMO INCREMENTO PATRIMONIAL"

La querella se dirige por los mismos presuntos delitos que el juez que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, acordó imputar a Zapatero en una pieza separada de la causa, al considerar que el origen de las joyas "no está justificado".

Vox señala que "se ha constatado la existencia de un importantísimo incremento patrimonial materializado en joyas de lujo tasadas en 1.323.915 euros, sin que hasta la fecha se haya aportado documentación alguna que acredite su origen, su modo de adquisición o transmisión, ni su debida tributación".

Asimismo, incide en "la presencia de gemas de orígenes como Tailandia o Zambia, la ausencia de documentación aduanera y el alto valor conjunto de las joyas", apuntando a que hay "indicios racionales" sobre Zapatero "al menos en concepto de autor o cooperador necesario en la introducción y tenencia de tales bienes".

SI HAY BIENES Y DERECHOS EN EL EXTRANJERO

La formación que dirige Santiago Abascal pide por ello al juez que, además de ser interrogado Zapatero, llame como testigos-peritos a los responsables de la tasación --la joyería Ansorena y el Instituto Gemológico Español-- para que ratifiquen sus informes y respondan a las aclaraciones que se consideren pertinentes.

También quiere que se libre oficio a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para que informe sobre declaraciones de IRPF en ejercicios no prescritos, IVA, ITPAJD, Sucesiones y Donaciones de Zapatero, así como cualquier otro tributo que pudiera gravar la adquisición o donación de joyas y relojes de lujo; si consta regularización alguna relativa a las piezas intervenidas, y respecto a declaraciones sobre bienes y derechos en el extranjero.

Por último, requiere a la Dirección General de Aduanas para que certifique si constan operaciones de importación, despacho de aduanas o tránsito aduanero de joyería y gemas de características similares a las descritas, vinculadas al querellado o a sociedades vinculadas.

LLAMAMIENTO AL PP

En la entrevista, el secretario general de Vox ha aprovechado para instar al PP a "hacer todo lo que esté en su mano para acabar con este Gobierno".

No obstante, ha descartado que la formación de Abascal vaya a presionar desde las autonomías a los de Alberto Núñez Feijóo para que presenten una moción de censura en el Congreso --aprovechando que están negociando con los 'populares' en Andalucía y que dependen de sus escaños en Castilla y León, Extremadura y Aragón--.

Así lo ha matizado Garriga señalando que "sería meter factores en una ecuación regional que distorsionarían la necesidad de cambio en políticas concretas".