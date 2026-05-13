El español ingresado en el Hospital Gómez Ulla por hantavirus continúa con síntomas pero estable

Exteriores del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, a 10 de mayo de 2026, en Madrid (España). Los 14 españoles que viajaban en el crucero MV Hondius aquejado por un brote de hantavirus son trasladados al Hospital Gómez Ulla para iniciar una cuarente - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El español aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid por hantavirus no ha presentado cambios en su estado de salud en las últimas horas, sigue con síntomas pero estable, según ha informado el secretario general de Sanidad, Javier Padilla, que espera que "evolucione de manera totalmente favorable".

El paciente, que en la noche del lunes presentó febrícula y síntomas respiratorios, se encuentra aislado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del propio Gómez Ulla, que es la unidad de alto aislamiento donde se tratan estos casos de alto riesgo.

"Los datos que tenemos es que sigue teniendo síntomas pero que está estabilizado. (...) Comenzó con cierta dificultad respiratoria, fue atendido con oxígeno-terapia, comenzó a mejorar y estaba estabilizado según las últimas noticias", ha señalado en una entrevista en TVE recogida por Europa Press, donde ha apuntado que los otros 13 pasajeros del 'MV Hondius' que fueron trasladado al hospital militar no presentan novedades tras dar negativo en la prueba PCR.

Si las condiciones clínicas lo permiten, Padilla ha señalado que, "a partir de ese día 28" del aislamiento sería cuando se evaluaría "individualmente la pertinencia de poder realizar la cuarentena, evidentemente en otro lugar que no fuera en el Hospital Gómez Ulla". Al respecto, ha indicado que entre las "opciones" posibles se haya la del "domicilio" del propio paciente.

"Creemos que, bueno, una vez pasado esa ventana en la cual se produce la mayoría de los síntomas en los casos positivos, y teniendo en cuenta que se den las condiciones" en la vivienda, es posible terminar este confinamiento en el hogar, ha continuado, para añadir que la misma se realizaría "con seguimiento sanitario continuado". "El hecho de poder hacer la cuarentena en el domicilio no quiere decir ni que esa cuarentena sea voluntaria, ni que esa cuarentena no sea supervisada", ha enfatizado.

SE VALORARÁ LA FINALIZACIÓN DE LA CUARENTENA EN EL DOMICILIO TRAS EL DÍA 28

De cualquier forma, y tras recordar la actualización producida en la víspera del protocolo de seguimiento de los casos y de los contactos de hantivirus relacionados con el brote detectado en el buque, ha declarado se van a seguir manteniendo reuniones por parte del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y de la Comisión de Salud Pública "para valorar la pertinencia" de estas posibles medidas.

En este contexto, ha explicado que es consabido que esta infección puede tener "muy diferentes cursos de acción, desde la práctica ausencia de síntomas hasta los cursos tremendamente rápidos". Este último caso lo ha ejemplificado con la pasajera francesa que se encuentra en cuidados intensivos.

Sin embargo, y debido a que los otros 13 españoles asistidos en el citado centro de Carabanchel se hallan sin síntomas, el protocolo establece una nueva PCR a los siete días de la primera. Si esta fuera negativa nuevamente, "se podrá valorar que puedan recibir visitas con los equipos de protección adecuados o que incluso puedan ir, si así se ve procedente, a alguna de las zonas comunes dentro de esa misma planta", ha expuesto Padilla.

A su juicio, es importante también tener "en cuenta" otros aspectos, como "el bienestar psíquico y emocional de las personas que realizan la cuarentena" y, "por eso, ese horizonte" en el que, tras "un nivel de cuarentena muy estricto", se va a intentar "abrir un poquitito la mano". Sin embargo, ha insistido en que "las semanas en las que es más frecuente la aparición de síntomas en los casos son entre la segunda y la cuarta", motivo por el que la cuarentena en dependencias sanitarias se extenderá hasta el referido día 28.

"Todo es susceptible de ser evaluado a la luz de la mejor evidencia disponible y el consenso entre los expertos de las diferentes comunidades autónomas", ha indicado como cierre a su análisis clínico de este asunto. Tras ello, ha analizado el cariz político del mismo, apartado en el que ha afirmado "tener ya bastante callo".

EL SECRETARIO GENERAL DE SANIDAD NIEGA LA OCULTACIÓN DE POSITIVOS EN EL BARCO

"Las críticas del señor Clavijo van dirigidas a intentar jugar su propia partida personal", ha sostenido en relación con el presidente del Gobierno de Canarias, a quien ha afeado no haber estado lo suficientemente presente en la gestión del operativo. "No tiene ningún tipo de validez en absoluto desde el punto de vista técnico científico", ha subrayado, al tiempo que ha manifestado que "está señalando tres casos" que "merece la pena" explicar.

Así, ha citado el de la ciudadana francesa, la cual "comenzó con síntomas en el avión" y no antes, por lo que ha negado que "fuera una sintomatología dudosa" y que se estuvieran "ocultando los síntomas". "De los otros dos casos de los que habla el señor Clavijo, se habría enterado si, en vez de estar en los medios de comunicación, hubiera estado trabajando a pie de puerto", ha asegurado, señalando que son los relativos a Estados Unidos.

En el primero de estos dos, el país norteamericano "reportó que tenía una paciente que era sintomática", pero en "la evaluación de esa paciente conjuntamente con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)", los síntomas "no eran compatibles con hantivirus" y, de hecho, "la PCR evidentemente ha dado negativa", ha relatado. Mientras, el otro era el referido como "positivo débil" que, "cuando le ha hecho la PCR, también ha dado negativa".

Al respecto, y citando de nuevo al ECDC y a la OMS en su trabajo conjunto con el Ministerio de Sanidad, ha declarado que se determinó "que, muy probablemente, ese fuera un caso pasado, es decir, un caso ya no activo, ya no contagioso". "Los datos han dado, una vez más, el aval al trabajo que se ha hecho por parte de todo el operativo", ha zanjado.

Por último, Padilla se ha centrado en la reunión que mantuvo el sábado la ministra de Sanidad, Mónica García, junto a otros ministros, con el propio Clavijo, y que se saldó con la orden de este último de no permitir "la entrada en el puerto". Tras "intentar enturbiar la gestión a este respecto" el presidente canario, y no firmar "esa entrada" el director de la autoridad portuaria, finalmente la embarcación arribó por estar al mando el Gobierno nacional, con el que, esta vez sí, colaboró el citado director, ha finalizado.