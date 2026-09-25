(AMP) Un tribunal da la razón a EEUU en la designación de Anthropic como riesgo para la cadena de suministro

Archivo - El 'chatbot' Claude desarrollado por la tecnológica estadounidense Anthropic en la pantalla de un móvil. - CONTACTO VÍA EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tribunal de apelaciones de Estados Unidos del Distrito de Columbia ha desestimado el recurso de Anthropic para evitar su designación como riesgo para la cadena de suministro que la Administración Trump decidió el pasado mes de marzo tras su encontronazo con el consejero delegado de la 'startup' de IA, Dario Amodei, por el desarrollo de armas autónomas y otras implicaciones en el uso de la IA con fines militares.

"El Departamento (de Defensa de EEUU) contaba con fundamentos sólidos para concluir que la continua integración de Claude en sus sistemas de información -ya fuera por parte del propio Departamento o de sus contratistas- representaba un riesgo para la seguridad nacional contemplado en la ley", indica el fallo del juzgado al que ha tenido acceso Europa Press.

De esta manera, la mayoría ha determinado que, tal y como reconoce la propia empresa, Anthropic incorpora a su modelo de IA Claude restricciones que han impedido que ejecute tareas solicitadas por los miembros de Departamento de Defensa, incumpliendo así el mandato contractual.

Igualmente, el tribunal ha señalado que la posibilidad de que existan prohibiciones contractuales para el uso de Claude en operaciones militares en curso en el extranjero provocó incertidumbre en el trabajo militar del país norteamericano.

Por otra parte, la demanda acerca del debido proceso no tiene cabida ya que "el Departamento notificó oportunamente a la empresa la exclusión y los motivos que la sustentaban, brindándole además una oportunidad justa para impugnar dicha medida".

"La alegación basada en la Primera Enmienda tampoco prospera, ya que el Departamento excluyó a Anthropic de su cadena de suministro debido a la negativa de la empresa a aceptar una cláusula contractual que el Departamento consideraba esencial, y no por el apoyo de la compañía a una mayor regulación gubernamental de la tecnología de inteligencia artificial", finaliza el argumento.

En el otro lado se sitúa la jueza Henderson que ha emitido su voto disidente en un resultado ajustado de dos a uno, para quien la inclusión en la 'lista negra' de Anthropic no tiene cabida.

El Gobierno de Estados Unidos designó a Anthropic como 'riesgo para la cadena de suministro' el pasado mes de marzo, con lo que cortó las relaciones comerciales con la compañía, una decisión motivada por las críticas de su CEO, Dario Amodei, al uso de la IA en situaciones que podrían vulnerar la privacidad y para el desarrollo de armas autónomas.

A pesar de que un juzgado de California expresó la opinión contraria hace apenas un mes, dando la razón a Anthropic, la firma de IA continuará bajo la designación al prevalecer esta nueva sentencia.

"Discrepamos respetuosamente con la decisión del tribunal. Otro tribunal federal ya ha declarado ilegal la designación paralela del gobierno. Mantenemos nuestra confianza en nuestra posición y estamos considerando todas las opciones, incluida una revisión adicional", ha indicado un portavoz de Anthropic en declaraciones a Europa Press.