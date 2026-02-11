El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha presidido este miércoles el Pleno de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE). - MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha presidido este miércoles el Pleno de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE), en la que se han abordado la respuesta de la UE ante la política arancelaria de Estados Unidos y las opciones de participación autonómica en proyectos impulsados por la Organización para la Cooperación y el Desarollo Económico (OCDE).

En la reunión también ha estado el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, y se ha abordado también el futuro Marco Financiero Plurianual 2028-2034, la política de cohesión, asuntos industriales, la transición justa e iniciativas vinculadas a la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha dado cuenta también del acuerdo alcanzado para la participación de las comunidades autónomas en los Comités Ejecutivos de la Comisión Europea en el periodo 2026-2029.

"La cooperación leal entre el Estado y las comunidades autónomas fortalece la posición de España en Europa y garantiza que las decisiones que se adopten en Bruselas respondan a la diversidad y a la realidad territorial de nuestro país", ha proclamado el secretario de Estado de Política Territorial.