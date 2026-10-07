La Justicia de EE.UU. suma cuatro nuevas condenas contra España por el recorte a las renovables

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MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Federal del Distrito de Columbia (Estados Unidos) ha dictado cuatro nuevas sentencias contra España por los recortes retroactivos aplicados a las primas de las energías renovables, elevando así a 13 las condenas en tierras estadounidenses.

Así, el tribunal ha ordenado ejecutar los laudos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) dependiente del Banco Mundial que obligan a indemnizar a los inversores afectados por los casos que salpicaron a OperaFund, Schwab, Steag y Renergy.

En concreto, estos nuevos fallos añaden más de 98,1 millones de euros a las obligaciones pendientes de España entre indemnizaciones, costas e intereses, según informaron en fuentes cercanas a los fondos acreedores.

En su fallo, el juez Randolph D. Moss deniega la petición española de desestimar o suspender el procedimiento y ordena dictar sentencia a favor de los acreedores, a quienes reconoce el derecho a percibir "el importe íntegro de la indemnización dictada por los tribunales de arbitraje".

Estos cuatro casos tienen su origen en inversiones en parques eólicos españoles realizadas por empresas radicadas en Malta, Suiza, Alemania y Luxemburgo. Estas compañías se acogieron al régimen de incentivos ofrecido al sector renovable, pero las decisiones adoptadas de 2010 a 2014 alteraron de forma retroactiva las condiciones económicas de estas inversiones.

Los afectados acudieron entonces al Ciadi, tribunal de arbitraje del Banco de España, alegando que se había vulnerado el artículo 10.1 del Tratado sobre la Carta de la Energía. En todos los casos, los tribunales arbitrales concluyeron que el Estado español violó las expectativas legítimas de estabilidad regulatoria de los inversores, lo que resultó en las correspondientes condenas que obligaban a España a indemnizar a los afectados.

El Gobierno español presentó el mismo argumentario que fracasado en los tribunales estadounidenses, aludiendo a la normativa europea sobre ayudas de Estado, la supuesta competencia exclusiva de las instituciones de la UE, el principio de cortesía internacional (comity); la doctrina de la compulsión soberana extranjera; la gestión de las deudas por parte de un tercero (Blasket Renewable Investments); o la existencia de otros procedimientos abiertos.

No obstante, la decisión del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, que hace una semana registraba también el laudo del caso Eurus, desestima estos puntos uno a uno y recuerda en su fallo que los laudos del Ciadi deben recibir en Estados Unidos el mismo reconocimiento que una sentencia firme de sus propios tribunales.

Igualmente, el fallo subraya también que España no presentó objeción alguna a las cantidades reclamadas, que por tanto quedan también reconocidas por entero, añadieron las mismas fuentes.

MÁS DE 900 MILLONES.

Antes de esta resolución, los tribunales estadounidenses habían fallado contra España en nueve ocasiones, por un importe conjunto de 836,6 millones de euros: Watkins, Antin, RREEF, InfraRed, NextEra, 9REN, Cube Infrastructure, BayWa y Eurus. Con OperaFund, Schwab, Steag y Renergy, el número de condenas sube a trece y la factura se acerca a los 935 millones.

A estos reveses en Estados Unidos se suman las decisiones de los más altos tribunales de Reino Unido, Australia y Singapur. En esas jurisdicciones, los acreedores también podrán solicitar embargos de bienes si persisten los impagos.