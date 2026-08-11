Estados Unidos.- Mónica García reprocha a Trump su "ignorancia y dogmatismo" por reducir las vacunas infantiles recomendadas en EEUU

Archivo - Ministra de Sanidad, Mónica García, en el pleno de la Asamblea Mundial de la Salud celebrado en Ginebra (Suiza) - MINISTERIO DE SANIDAD - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reprochado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que anteponga su "ignorancia y dogmatismo" a la evidencia científica, después de que haya aprobado una orden por la que se insta a los Estados a inmunizar a los niños estadounidenses contra 11 enfermedades, siete menos que las recomendadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

A través de la red social 'X', García ha afirmado que "el negacionismo científico mata" y ha recordado que Trump también ha recortado los programas en los países en desarrollo para la prevención del VIH, la malaria y la tuberculosis. Unas medidas que, a su juicio, "se van a llevar miles de vidas por delante".

Este lunes, la Administración Trump ha aprobado reducir de 18 a 11 las vacunas infantiles recomendadas para todos los niños. En concreto, las vacunas infantiles recomendadas son las indicadas para sarampión, paperas, rubéola, difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, Haemophilus influenzae tipo B, enfermedad neumocócica, virus del papiloma humano (VPH) y varicela.

A su vez, las inmunizaciones aconsejadas para ciertos grupos o poblaciones de alto riesgo son las correspondientes a anticuerpos monoclonales contra el virus respiratorio sincitial (VRS), hepatitis A, hepatitis B, meningococo B, meningococo ACWY y dengue.

En población infantil en general, las vacunas basadas en la toma de decisiones clínicas compartidas serán las de hepatitis A, hepatitis B, rotavirus, enfermedad meningocócica, gripe y Covid-19. Además, se recomienda dividir la vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la rubéola en tres dosis individuales para cada enfermedad, y administrar todos los compuestos en visitas médicas separadas para brindar más opciones con respecto al momento y la frecuencia de la administración de esta vacuna.

EXENCIONES RELIGIOSAS Y MÉDICAS

Además, este texto recoge que, con las novedades introducidas, se "maximiza la libertad de elección de los padres en materia de vacunas infantiles al promover el cumplimiento por parte de los Estados de la legislación constitucional y federal relacionada con la autoridad parental, la libertad religiosa, las adaptaciones para personas con discapacidad y la igualdad de protección ante la ley, incluidas las obligaciones de los Estados de proporcionar exenciones religiosas y médicas del requisito de vacunación infantil y adolescente".

No obstante, también incluye la obligación de que se presenten planes a Trump "para mejorar la investigación sobre vacunas y las opciones para los padres estadounidenses, incluyendo una evaluación continua de los perfiles de riesgo y beneficio de todas las vacunas infantiles con base en datos estadounidenses e internacionales".

Sobre los motivos que han llevado a esta modificación en el plan vacunal, ha expuesto que "la evaluación científica concluyó que EEUU recomienda actualmente más vacunas infantiles que cualquier otro país comparable, incluyendo más del doble de dosis que algunos países europeos". Además, se ha identificado "un conjunto de vacunas consensuadas que se recomiendan de forma sistemática en todos los países comparables".