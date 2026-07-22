Las personas viven más tiempo, pero pasan más años con mala salud, según un estudio mundial

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Según un nuevo estudio sobre la Carga Global de Enfermedad (GBD, por sus siglas en inglés) del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington (Estados Unidos), las personas en todo el mundo viven más tiempo que nunca, pero pasan una mayor proporción de esos años adicionales con mala salud.

Publicado en 'The Lancet Public Health', el estudio explica cómo los investigadores descubrieron que la brecha global de morbilidad se amplió en casi todos los países y territorios analizados entre 1990 y 2023. A nivel mundial, si bien aumentó la proporción de años de vida con mala salud, las tendencias variaron según el país, y un número menor de países experimentó una disminución en esta proporción.

En el transcurso de una generación, la brecha global de morbilidad se amplió en casi dos años, pasando de 8,8 años en 1990 a 10,7 años en 2023. A nivel mundial, las personas pasaron un promedio del 14,5% de sus vidas con mala salud en 2023, frente al 13,6% en 1990. En lugar de producirse únicamente en los últimos años de vida, la creciente brecha de morbilidad se observó a lo largo de toda la vida adulta, lo que sugiere que las personas pasan más años viviendo con enfermedades y discapacidades durante la edad adulta.

El análisis, basado en las estimaciones del GBD 2023, examinó las tendencias del envejecimiento saludable desde 1990 hasta 2023 y evaluó los cambios en la esperanza de vida, la esperanza de vida saludable y la brecha de morbilidad entre países, regiones, sexos y niveles de desarrollo sociodemográfico, al tiempo que identificó las principales afecciones y factores de riesgo que contribuyen a los años vividos con mala salud.

Entre 1990 y 2023, la esperanza de vida global al nacer aumentó de 64,6 a 73,8 años, mientras que la esperanza de vida saludable pasó de 55,9 a 63,1 años. Dado que los avances en la supervivencia superaron sistemáticamente los aumentos en los años de vida saludable, las personas pasan más años viviendo con enfermedades crónicas y discapacidades. Si bien la pandemia de COVID-19 interrumpió temporalmente la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable, no revirtió la tendencia general hacia una mayor brecha de morbilidad.

"Nuestros hallazgos sugieren que los avances futuros en la salud de la población provendrán no solo de ayudar a las personas a vivir más tiempo, sino también de ayudarlas a vivir de forma más saludable", relata el doctor Christopher Murray, director del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington y autor principal del estudio. "El progreso en el envejecimiento saludable debe medirse no solo por la esperanza de vida, sino también por la salud a lo largo de la vida, con una mayor inversión en prevención, manejo de enfermedades a largo plazo y atención de enfermedades crónicas para reducir los años vividos con mala salud".

La carga de la mala salud varió sustancialmente entre países y regiones, observándose los periodos más prolongados de vida con mala salud en los lugares con mayor esperanza de vida. En 2023, Estados Unidos registró la mayor brecha nacional de morbilidad, con 14 años, seguido de Australia con 13,9 años y Canadá con 13,7 años. Los países con un Índice Sociodemográfico (ISD) más elevado generalmente experimentaron una mayor esperanza de vida y más años vividos con mala salud, lo que refleja avances en la longevidad que no se han visto acompañados por avances equivalentes en la calidad de vida.

El patrón fue consistente en todo el mundo. Las siete superregiones del Estudio de la Carga Global de Enfermedad (GBD) experimentaron aumentos entre 1990 y 2023 tanto en el número de años como en la proporción de vida vivida con mala salud. La superregión de altos ingresos presentó la mayor brecha de morbilidad en 2023, con 12,7 años, mientras que África subsahariana presentó la menor, con 9,0 años.

En todas las regiones y niveles de desarrollo, las mujeres vivieron sistemáticamente más que los hombres, pero también pasaron más años con mala salud. Este patrón demuestra que una mayor esperanza de vida entre las mujeres no se ha traducido en el mismo aumento de años de vida saludable.

En 2023, las mujeres experimentaron una brecha de morbilidad promedio de 12,1 años, en comparación con 9,3 años para los hombres. Las mujeres también presentaron una brecha de morbilidad mayor que los hombres en todos los quintiles del Índice de Desarrollo Social (IDS), lo que indica que las mujeres viven sistemáticamente más tiempo, pero también pasan más años viviendo con enfermedades y discapacidades en los diferentes niveles de desarrollo socioeconómico.

"Las mujeres viven más que los hombres en casi todo el mundo, pero también pasan más años con mala salud", asegura Catherine Bisignano, redactora científica sénior del IHME y coautora del estudio. "Para mejorar el envejecimiento saludable, será necesario prestar mayor atención a las afecciones y los factores de riesgo que influyen en los años vividos con discapacidad. Abordar estos problemas de forma temprana mediante la prevención y una mejor atención a largo plazo podría tener importantes repercusiones sociales, en el sistema de salud y en la economía".

Más de la mitad de los años vividos con mala salud en todo el mundo se debieron a un grupo relativamente pequeño de afecciones crónicas, en su mayoría no mortales, que representaron el 57,4% de los años de mala salud en 2023. Los trastornos musculoesqueléticos, en particular el dolor lumbar, fueron el principal factor que contribuyó a la brecha de morbilidad, seguidos de los trastornos mentales como la depresión y la ansiedad, las enfermedades de los órganos de los sentidos, incluida la pérdida de audición relacionada con la edad, las caídas y otras lesiones no intencionadas, y otras enfermedades crónicas no transmisibles.

Muchos años de mala salud se vincularon a factores de riesgo prevenibles o controlables. A nivel mundial, la glucosa plasmática en ayunas elevada, el alto índice de masa corporal, la desnutrición infantil y materna, y el consumo de tabaco fueron los principales factores de riesgo que contribuyeron a la brecha de morbilidad. Estos patrones variaron sustancialmente según la región y el nivel de desarrollo. En el África subsahariana y otros entornos con bajo índice de desarrollo socioeconómico, la desnutrición infantil y materna fue el principal factor de riesgo, y la contaminación del aire también se ubicó entre los cinco primeros.

A medida que la población envejece, es necesario hacer mayor hincapié en la prevención de enfermedades crónicas, el retraso de la discapacidad y el acceso a la rehabilitación, los servicios de salud mental y la atención a largo plazo para enfermedades crónicas. Abordar los principales factores de riesgo, invertir en prevención y fortalecer los servicios que reducen los años vividos con mala salud serán esenciales para mejorar el envejecimiento saludable y disminuir el creciente impacto de la discapacidad en las personas, las familias y los sistemas de salud en todo el mundo.