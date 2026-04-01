Estados Unidos.- Sanidad asegura no haber recibido ninguna comunicación de EEUU para investigar la eutanasia de Noelia Castillo

Archivo - Fachada del Ministerio de Sanidad, Juventud e Infancia y Derechos Sociales y Agenda 2030, a 8 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha asegurado no haber recibido ninguna comunicación del Gobierno de Estados Unidos para investigar la eutanasia de Noelia Castillo, según han informado a Europa Press fuentes cercanas al departamento que dirige Mónica García.

Este miércoles, el diario 'New York Post' ha adelantado que la Administración de Donald Trump ha pedido explicaciones a España por la eutanasia de Noelia Castillo. Según el medio, la Embajada de Estados Unidos en Madrid habría abierto una investigación sobre la actuación del Gobierno ante las "repetidas agresiones sexuales, incluidas violaciones en grupo", que sufrió Castillo antes de su muerte. EEUU consideraría que la "laxa legislación migratoria española" podría ser la causa de las agresiones sexuales.

Asimismo, el 'New York Post' señala que altos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos habrían transmitido al Gobierno de Pedro Sánchez la "seria preocupación" de la Administración Trump por las "numerosas violaciones sistémicas de los derechos humanos" que llevaron a Castillo a buscar el suicidio asistido.

En este contexto, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado que en Estados Unidos mueren cada año miles de personas sin seguro médico, "mientras Trump apoya y ejecuta vulneraciones de derechos humanos entre Gaza e Irán".

"Que deje de alimentar la agenda ultra internacional metiendo sus narices en cualquier sitio. España es un país serio, con un sistema sanitario sólido y un marco de derechos que protege y cuida a todas las personas, también a las que deciden pedir ayuda para morir dignamente en contextos regulados por ley, evaluados por comités clínicos y avalados por los tribunales", ha resaltado la titular de Sanidad en la red social 'X'.

Asimismo, García ha defendido durante los últimos días que la actual Ley de la eutanasia en España es "garantista" y que quienes han solicitado acogerse a ella han podido ejercer su derecho.